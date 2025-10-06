Žoze Murinjo nije imao milosti kada je Mesutu Ozilu otkrio detalje o njegovoj tadašnjoj djevojci.
Mesut Ozil završio je fudbalsku karijeru u martu 2023. godine, i to usred sezone. Bez mnogo najava odlučio je da je došlo vrijeme za kraj i povukao se iz profesionalnog fudbala. Danas dane provodi na drugačiji način — gotovo ne izlazi iz teretane. Od nekada mršavog i krhkog fudbalera, pretvorio se u pravog Hulka.
Pored brojnih uspjeha, golova i asistencija, Ozilovu karijeru obilježio je i jedan detalj koji se i dalje prepričava — njegova veza sa manekenkom Aidom Jespikom i reakcija Žozea Murinja na nju. Čuveni portugalski trener nije imao milosti kada mu je rekao šta misli o tadašnjoj djevojci njemačkog fudbalera.
Kako je kasnije otkrio predsjednik Reala Florentino Perez, upravo ta veza imala je veliki uticaj na Ozilove nastupe u tom periodu, dok je nosio dres Reala od 2010. do 2013. godine.
"Sine, sa djevojkom ti je spavao cijeli Milan, Inter i svi treneri": Murinjo ponizio Ozila zbog djevojke
"Ozil se zaljubio u jednu manekenku iz Milana. Murinjo mu je rekao: ‘Sa djevojkom ti je spavao cijeli tim Milana, cijeli tim Intera i cijeli stručni štab.’ Mislim da je Ozil poslije te izjave raskinuo sa njom. Mesut je imao 21 godinu kada je došao sa djevojkom, ali je brzo otkrio čari Madrida i promijenio stil života. Otjerao je tadašnju djevojku i zamijenio je manekenkom. Koristio je privatni avion da odleti do nje, da odradi posao i da se vrati", ispričao je Perez u snimku koji je kasnije dospio u javnost.
Nakon toga je navodno došlo do sukoba između Murinja i Ozila, jer fudbaleru nije prijalo to što je trener javno govorio o Aidi.
Ozil je otkrio da je zaplakao kada je sjeo u avion s kojim je otišao iz Madrida.
"Bio sam veoma tužan kada sam napuštao Madrid. Sjećam se trenutka kada sam krenuo prema aerodromu... eh. Imao sam zlatne tri godine u Real Madridu i u ovom gradu.Bilo mi je teško. U trenutku kada je avion poletio, suze su mi same krenule. To je bio trenutak kada sam shvatio da je gotovo."
Oženio glumicu
Poslije burnog perioda, Mesut se smirio — oženio je švedsku glumicu turskog porijekla Aminu Gulše. Zajedno su od 2017. godine i danas imaju dvije kćerke: Edu, rođenu u martu 2020. godine, i Elu, rođenu u septembru 2022.
Što se tiče njegove fudbalske karijere, Ozil je počeo u Šalkeu, potom je prešao u Verder iz Bremena, gdje je privukao pažnju brojnih evropskih velikana. Real Madrid bio je najbrži i doveo ga 2010. godine. Nakon tri sezone u Španiji, prešao je u Arsenal, za koji je igrao od 2013. do 2021. godine. Karijeru je završio u Turskoj, nastupajući za Fenerbahče, a potom za Bahčešehir.
Sa reprezentacijom Njemačke osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, te bronzane medalje na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. i na Evropskom prvenstvu 2012. godine.