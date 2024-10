Mesut Ozil o sukobu sa Žozeom Murinjom : "Rekao samo jedno ime i srušio mi cijeli svijet"

Mesut Ozil i Žoze Murinjo svađali su se pred cijelim timom Reala. Svlačionica se zatresla zbog njihove rasprave, a onda je Portugalac izgovorio samo jedno ime od kojeg je Nijemac zaćutao.

Svako ko je bar površno pratio karijeru Žozea Murinja zna koliko je bio uspješan decenijama, ali i koliko je znao da bude težak. Prema protivnicima na terenu, prema onima koji ga kritikuju, prema trenerima suparničkih timova, pa i prema cijelom stadionu, jer sigurno pamtite njegov trk uz aut-liniju na Old Trafordu kada je bio trener Porta ili njegovo gestikuliranje prema navijačima Barselone kada je izbacio njihov tim sa Interom, "bunkerom" na Nou Kampu.

Ipak, znao je Murinjo da bude brutalno surov i prema svojim igračima koji mu iz nekog razloga "stanu na žulj". Mesut Ozil, nekadašnji vezista Borusije, Reala i Arsenala, sarađivao je sa njim u Madridu i opisao je u svojoj knjizi raspravu u poluvremenu utakmice protiv Deportiva iz La Korunje u septembru 2012. Bio je to početak treće i posljednje Ozilove sezone u Realu, iz kojeg je otišao u Arsenal i u njemu ostao osam godina.

"Šta zapravo želiš od mene?!", uzvratio je Ozil Murinju na jednu u nizu očitanih bukvica pred cijelim timom.

"Izluđuje me, trebalo bi da završim ovo, on nikad nije zadovoljan", dodao je Ozil poslije toga prvom igraču do sebe, Serhiju Ramosu.

Murinjo je dobro čuo Nijemca i počeo je da viče pred svima: "Hoću da igraš dobro kako umiješ. Hoću da uđeš u duele kao muškarac. Da li znaš kako ti uklizavaš? Ne znaš? Dopusti da ti pokažem".

Portugalac je tada počeo da karikira Ozilove poteze na terenu, aludirajući na to da se Nijemac čuva grubih startova, da pazi da mu dres ostane čist, da se ne povrijedi... Stao je Murinjo na vrhove prstiju, spustio ruke uz tijelo, napućio usne i počeo da kruži po svlačionici.

"Tako ti uklizavaš. Uf, ne smijem da se povrijedim. I apsolutno ne smijem da se isprljam", vikao je Murinjo i ismijavao fudbalera. Ozil je to gledao i u njemu je kuvalo.

"Njegov puls je vjerovatno bio 180, a moj sigurno 200. Tada mi je zaista bilo dosta. Nisam mogao da se uzdržim ni momenat više. Južnjački temperament me je obuzeo, pa sam mu odgovorio: 'Ako si tako veliki, zašto ne izađeš i ne igraš sam?'. Počeo sam da vrištim, pocijepao sam dres i bacio sam mu pred noge. 'Evo, obuci ga, izvoli'.

Murinjo se na to nasmijao. "Oh, predaješ se?", pitao ga je. "Kakva si ti kukavica. Šta hoćeš, da otpuziš do finog, toplog tuša? Da nasapunjaš svoju kosu? Da budeš sam? Ili želiš da pokažeš svojim saigračima, navijačima na tribinama i meni šta si sposoban da uradiš?", govorio je Portugalac.

Rekao mi je jednu riječ, znao je šta boli

Ozil je ostao u čudu kako se Žoze u trenutku smirio. "Govorio je veoma mirno, njegovo ponašanje više nije bilo uzavrelo, niti je bio glasan. Kontrolisao se, a to me je još više izluđivalo. Kako može da se smiri dok sam ja na ivici živaca? Tako sam se iznervirao, da bih volio da mu bacim kopačke na glavu. Hoću da prestane i da me ostavi na miru, konačno", pisao je Ozil.

Naravno da Murinjo nije stao, već je postao još krvožedniji, pa je viknuo tako da ga čuje cijela svlačionica: "Znaš šta Mesute? Plači koliko hoćeš. Idi tamo i jecaj. Ti si takvo derište. Idi i istuširaj se, nisi nam potreban".

Fudbaler je polako ustao, izuo kopačke, uzeo peškir i otišao tiho pored trenera ka tuševima, bez dodatne reakcije. Murinjo se ni tu nije zaustavio, već je znao šta će najviše da ga zaboli. "Ti nisi Zinedin Zidan, da znaš. Nisi! Nikad nećeš biti! Vi niste ni u istoj ligi!".

U tom trenutku, Ozilu se svijet srušio.

"Osjetio sam da mi se grlo steže. Te posljednje riječi koje je izgovorio su mi bile kao ubod nožem u srce. Murinjo je tačno znao šta govori. On zna koliko sam se divio tom igraču. On zna da je Francuz jedini fudbaler na koga se ugledam", priznao je Ozil.

Stajao sam pod tušem, više ništa nije bilo isto

"'Ti nisi Zidan!', te Murinjove riječi odzvanjale su u mojoj glavi dugo poslije toga. Ostao sam sam u svlačionici, a tim se vratio na teren. Kaka je ušao umjesto mene. Tek kasnije sam saznao da je Serhio Ramos obukao moj dres ispod svog i moja 'desetka' se ocrtavala ispod njegovog dresa. Pepe i Ronaldo su postigli golove za 5:1 protiv Deportiva, a ja sam bio pod tušem, izgubljen u svojim mislima"

"Nikad nisam bio toliko uzdrman u svojim razmišljanjima o tome šta je ispravno, a šta je pogrešno. Šta se dogodilo upravo? Zašto je Murinjo, taj veliki trener, učinio da izgledam kao budala? Šta je pokušavao da mi kaže? Te večeri, 30. septembra 2012. godine, nešto prije 21 časa, počeo sam sebi da postavljam pitanja koja nikad nisam postavljao. O toj svađi sam razmišljao nedjeljama. Ko sam ja? I gdje želim da idem? Da bih odgovorio na ta pitanja, počeo sam da posmatram cijeli svoj život", priznao je Ozil u svojoj knjizi, objavljenoj 2018, za koju je predgovor napisao upravo - Žoze Murinjo.

Spletom okolnosti, "Posebni" je sada trener Fenerbahčea, posljednje ekipe u kojoj je Ozil igrao na približno svom nivou. Poslije nastupa za turskog velikana prešao je u Bašakšehir, u kojem je Ozil završio karijeru u poluvremenu jedne utakmice. Nakon toga je temeljno promijenio svoj fizički izgled.

