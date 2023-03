"SINE, SA DEVOJKOM TI SPAVAO CIJELI MILAN, INTER I SVI TRENERI!" Murinjo šokirao Ozila: Poslije toga je puklo!

Ko je ljepotica sa kojom se Mesut Ozil zabavljao u Madridu, a koju je Žoze Murinjo vrlo dobro znao iz perioda dok je radio u Interu... Poslije razgovora je sve puklo.

Mesut Ozil odlučio je da usred sezone završi karijeru pošto mu je svega dosta. Ozil je već godinama daleko od vrhunskog nivoa, ne i od vrhunske zarade, a odlaskom u Tursku 2021. godine bilo je jasno da pomalo privodi karijeru kraju. Igrao je za Fenerbahče, potom je ljetos stigao u Bašakšehir gdje je bio potpuno nezainteresovan i odigrao je manje od 200 minuta za ovaj klub, ali to ne znači da nećemo pamtiti one njegove dobre dane...

Najbolji su bili u Real Madridu u kome je igrao od 2010. do 2013. godine, međutim na kraju mu je prisjelo zbog predsjednika kluba Florentina Pereza sa kojim je prvo bio u odličnim odnosima, da bi potom došlo do "zahlađenja", tipično za njega.

Španski list "El Konfidensijal" je prije nekoliko godina objavio snimke razgovora Florentina Pereza na kojima se čuje da je predsjednik Real Madrida sve znao o ljubavnom životu Mesuta Ozila i pritom nije govorio nimalo lijepe stvari o njegovoj izabranici. Ozil se u to vrijeme zabavljao sa venecuelanskom manekenkom Aidom Jespikom i to se Perezu nimalo nije dopalo pošto je primijetio da Nemac igra slabije od kada se zaljubio "do ušiju" u nju.

"Ozil se zaljubio u jednu manekenku iz Milana. Murinjo mu je rekao 'sa djevojkom ti je spavao cijeli tim Milana, cijeli tim Intera i cijeli stručni štab'. Mislim da je Ozil poslije te izjave raskinuo sa njom. Mesut je imao 21 godinu kada je došao sa djevojkom, ali je brzo otkrio čari Madrida i promijenio je stil života. Otjerao je tadašnju devojku i zamijenio je sa manekenkom. Koristio je privatni avion da odleti do nje, da odradi posao i da se vrati", kazao je Perez na tom snimku, a može se reći da su poslije toga i Murinjo i Ozil bili u sukobu jer se njemačkom fudbaleru nije dopalo što je tako govorio o Aidi.

U međuvremenu, Ozil i Aida su raskinuli, a potom je njemački fudbaler oženio švedsku glumicu turskog porijekla Amine Gulše. Njih dvoje su zajedno od 2017. godine, vjenčali su se dvije godine kasnije i danas imaju dvoje djece. Što se tiče Aide, za nju se i dalje priča da "zavodi" fudbalere. Pogledajte kako izgleda: