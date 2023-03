Mesut Ozil rekao konačno zbogom fudbalu: "Bilo je to nevjerovatno putovanje"

Mesut Ozil završio je karijeru

Izvor: Profimedia/ Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Slavni njemački fudbaler Mesut Ozil (34) završio je karijeru i to je javno potvrdio na društvenim mrežama. Objavivši saopštenje uz sliku na kojoj je u dresu Real Madrida, osvajač Svjetskog prvenstva sa "pancerima" 2014. objasnio je da se povlači nakon dubokog promišljanja, ali i nažalost nakon niza problema sa povredama.

Bivš as Šalkea i Verdera najveći dio karijere proveo je u Real Madridu (tri godine) i Arsenalu (čak osam), a u dresu njemačke reprezentacije odigrao je 92 utakmica, postao svjetski prvak, pa je napustio uz skandal i optužbe na svoj račun nakon što se slikao sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom. Nakon što je iznio tvrdnju da je tretiran "rasistički", Ozil je 2018. odlučio da je dao dosta Njemačkoj i da je kraj. Sada je definitivno okončao karijeru, kao igrač Bašakšehira. Posljednji meč odigrao je početkom februara, protiv Kajzerija i ovom odlukom je ozvaničeno ono o čemu se pisalo mjesec i po, da je Ozil upravo u poluvremenu te utakmice odlučio da završi, nakon što ga je zamijenio Danijel Aleksić. Kada je vidio da ga trener izvodi, Nijemac je navodno odmah otišao sa stadiona i odlučio da se ne vraća - ni klubu, ni fudbalu

"Pozdrav svima, nakon dubokog razmišljanja, saopštavam da se istog trenutka povlačim iz profesionalnog fudbala. Imao sam privilegiju da budem profesionalni igrač skoro 17 godina i osjećam se nevjerovatno zahvalno zbog te prilike. Ipak, posljednjih nedjelja i mjeseci, nakon što sam pretrpio nekoliko povreda, postalo je sve jasnije i jasnije da je vrijeme da napustim veliku fudbalsku scenu"

Izvor: Profimedia

"Bilo je to nevjerovatno putovanje, ispunjeno nezaboravnim trenucima i emocijama. Želim da zahvalim svojim klubovima - Šalkeu, Verderu, Realu, Arsenalu, Fenerbahčeu i Bašakšehiru, kao i trenerima koji su me podržavali, plus saigračima koji su mi postali prijatelji".

"Posebna zahvalnost ide mojim članovima porodice i najbližim prijateljima. Bili su dio mog putovanja od prvog dana i pružili su mi toliko ljubavi, bez obzira na ooklnosti i bez obzira na to koji klub predstavljam. Sada se radujem svemu što je ispred mene i moje predivne supruge, Amine, kao i moje dvije prelijepe ćerke, Edom i Elom. Ali možete biti sigurni da ćete me čuti s vremena na vrijeme na mojim društvenim mrežama. Vidimo se uskoro! Mesut"

Izvor: Profimedia / Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Iako je saopštenju dodao svoju sliku u dresu Reala, Ozil je na društvenim mrežama objavio fotografije na kojima je u dresu svih klubova za koje je nastupao tokom velike karijere.