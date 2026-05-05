Arsenal je u finalu Lige šampiona: Atletiko Madrid izgubio od najbolje verzije sebe

Mikel Arteta odveo Arsenal u finale Lige šampiona, iako ovo nije ličilo na prethodne generacije londonskog kluba.

Fudbaleri Arsenala savladali su Atletiko Madrid na svom terenu, pogotkom Bukaja Sake u 44. minutu meča koji je odlučio prvog finalistu Lige šampiona.

Tim Mikela Artete nastavio je sezonu bez poraza u Ligi šampiona, a novi trijumf omogućio je timu španskog stručnjaka da se u Budimpešti bori za trofej koji im nedostaje.

Meč u Londonu bio je baš onakav kakav se očekivao. Mnogo trčanja, mnogo duela i premalo pravih šansi, ali u takvim okolnostima trenutno se bolje snalazi Arsenal. Rekli bi mnogi da je ovo remek-djelo Mikela Artete unaprijeđena verzija Atletiko Madrida koji je prije deceniju stvorio Dijego Simeone, a tome u prilog ide i rezultat dvomeča - engleski tim malo je kvalitetniji od španskog i zbog toga će se boriti za trofej.

Drugo polufinale će biti odlučeno u Minhenu, gdje Pari Sen Žermen gostuje Bajernu i brani prednost iz prvog meča (5:4). Pobjednik tog dvomeča igraće protiv Arsenala u finalu Lige šampiona, u Budimpešti.