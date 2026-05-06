Vesli Snajder udario na anti-fudbal Arsenala i Atletika: "UEFA je trebalo da prekine meč u 35. minutu"

Vesli Snajder kritikuje meč Arsenala i Atletika, smatrajući da je trebalo prekinuti utakmicu u 35. minutu zbog lošeg fudbala.

Izvor: Ulrich Hufnagel / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbal koji su Pari Sen Žermen i Bajern Minhen prezentovali u prvom meču polufinala Lige šampiona toliko je bio dobar da sada sve drugo izgleda loše. Zbog toga je Vesli Snajder, legenda holandskog fudbala, izjavio da je utakmica Arsenala i Atletiko Madrida trebalo da bude prekinuta u 35. minutu - pošto niko od njih nije zaslužio finale Lige šampiona.

"Već nakon 35 minuta rekao sam da UEFA mora da interveniše. Treba da nazovu London i da kažu: oba tima da lete s terena, a finale se igra između Bajerna i Pari Sen Žermena", poručio je Snajder komentarišući meč na "Ziggo Sport".

"Znao sam da će se ovo dogoditi. Atletiko se povukao i prepustio posjed, a Arsenal je kontrolisao posjed", poručio je Snajder koji smatra da je ono što Arsenal i Atletiko igraju zapravo anti-fudbal u odnosu da "prštanje" na meču Pari Sen Žermena i Bajerna koji smo gledali prošle nedjelje (5:4), a večeras nas čeka revanš na "Alijanc areni".

"Ponovno sam pogledao igrače i mogu reći da Arteta već zaslužuje spomenik. On jednostavno nema vrhunske igrače, a s ovim timom uspjeva da nadigra Atletico, što je impresivno", dodao je za kraj analize Snajder.

Inače, Arsenal je bio bolji prethodne večeri od Atletika 1:0 i tako je ukupnim rezultatom 2:1 prošao dalje. Susret nije obilježio preveliki broj šansi na obje strane, međutim gledali smo sasvim solidnu utakmicu poslije koje se nažalost dosta priča i o suđenju, pošto smatraju u redovima "jorgandžija" da su oštećeni.

To se posebno odnosi na padove Đulijana Simeonea u kaznenom prostoru Arsenala, odnosno kontra-faul koji je navodno uspio da napravi Mark Publij nad Gabrijelom Magaljaešom, poslije čega je pao Antoan Grizman.

Arsenal - Atletiko 1:0 Izvor: YouTube/TV Arena sport

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:13 Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)