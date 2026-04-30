Bajern našao zamjenu za Manuela Nojera

Ipak penzija će početi tek 2027. godine. Do tada će Manuel Nojer biti mentor svom nasljedniku Jonasu Urbigu.

Manuel Nojer je između dva meča polufinala Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom prihvatio da ostane još godinu dana između stativa Bajerna. U penziju ide na kraju sezone 2026/27, a do tada će spremati svog nasljednika Jonasa Urbiga.

Nojer ima 40 godina i ove sezone je imao dosta problema sa povredama, a u novom dogovoru sa čelnicima Bajerna predočeno mu je da će i naredne godine biti prva opcija na golu. Ipak, guraće se mladi 22-godišnji Jonas Urbig i Nojerov zadatak neće biti samo da brani već i da bude mentor svom nasljedniku, Sve je gotovo i samo će se još dogovoriti Nojer i Bajern oko visine plate.

Šta je uradio Nojer u Bajernu?

A šta nije? Došao je kao veliko pojačanje iz rivala Šalkea 2011. godine, a na kraju sezone će moći da se pohvali da je upisao 600 mečeva za Bavarce. Osvojio je 13 titula šampiona Njemačke, pet kupova i sedam superkupova. Ima i dvije Lige šampiona, dva UEFA Superkupa, dva Svjetska prvenstva klubova.

Ko ga mijenja?

Jonas Urbig je mladi 22-godišnji golman koji je ponikao u Kelnu. Slali su ga u Regensburg i Grojter Firt na pozajmice, a na godine sezone došao je u Bajern i iskoristio probleme Nojera sa povredama. Ima 28 mečeva u dresu Bajerna i naredne sezone će nastaviti da radi i napreduje, pa se očekuje da od sezone 2027/28 bude prvi golman ekipe. Doveden je iz Kelna za 7.000.000 evra.

