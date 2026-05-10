Ovaj faul će donijeti Arsenalu titulu Premijer lige: "Cijele sezone rade isto to, kako je sada prekršaj?"

Dugo će se pričati o poništenom golu Vest Hema protiv Arsenala, čime je lider Premijer lige ostao prvi i došao nadomak osvajanja titule.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Arsenal je dramatično pobijedio Vest Hem u gostima i tako ostvario vjerovatno ključni trijumf koji će ga dovesti do titule Premijer lige. Belgijanac Leandro Trosar (31) bio je strijelac odlučujućeg gola u trijumfu "tobdžija" 1:0, ali to nije bilo dovoljno za tri boda.

Potrebno je bilo i da u nadoknadi vremena sudija Kris Kavano pogleda snimak, kao i njegove kolege u VAR sobi. U dubokoj sudijskoj nadoknadi oni su procjenjivali da li je igrač Vest Hema Pablo napravio prekršaj na golmanu Arsenala Davidu Raji.

Dugo su gledali i utvrdili da je bio prekršaj, pogledajte.

Poništen gol Vest Hema protiv Arsenala Izvor: YouTube/Arena sport

Iako je očigledno da je igrač Vest Hema rukom zadržao golmana Arsenala, ljutiti navijači Mančester sitija, Vest Hema i drugih timova na društvenim mrežama hitno su reagovali. Neki su vidjeli još kontakta u šesnaestercu, a neki su podsjetili su na mnoge golove koje je Arsenal ove sezone postigao poslije prekida, pa i uz kontakt sa protivničkim golmanom.

Bivši premijerligaški golman Rob Grin (46) misli da ova odluka nije do kraja jasna.

"Ovo je najveća sudijska odluka sezone. Na sve strane su se držali rukama i ovo je faul u svakoj drugoj sezoni i u svakom drugom momentu. U ovom trenutku, ova odluka i ovaj gol određuju ko će biti šampion i ko će ispasti. Ruka je na golmanu, ali i Pabla drže. Nemoguće je odlučiti", kazao je on.

Peter Šmajhel (62), slavni golman Mančester junajteda, rekao je da Arsenal ne bi bio prvi i pred titulom da su golovi na sličan način poništavani cijele sezone.

"Arsenal cijele sezone blokira protivničke golmane i nikad ne bi bili na vrhu tabele da su poništavani ovakvi golovi", rekao je Danac.

Podsjetite se kakvi su golovi ove sezone priznavani Arsenalu:

First day of the season. Just as a reminder.pic.twitter.com/zQ8KrijuKq — Scott Saunders (@__scottsaunders)May 10, 2026

Dok je Arsenal pred titulom, za koju su mu potrebne dvije pobjede u preostale dvije utakmice, Vest Hem je sada pred ispadanjem. Ako Totenhem u ponedjeljak uveče pobijedi Lids, biće to kraj za "čekićare".



