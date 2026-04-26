Lalatović šokirao sve u Novom Pazaru: Bliži sam odlasku, iskreno vam kažem

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović nagovijestio rastanak poslije samo nekoliko mjeseci u kllubu

Izvor: YouTube/FK Novi Pazar

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović (48) rekao je poslije remija protiv Čukaričkog (2:2) i kraja evropskog sna svog tima da je bliži odlasku ili ostanku.

"Ovaj tim nije pravljen za Evropu. Ako budem ostao trener, mora da se napravi tim za Evropu, ili neću ostati tim. 50-50 odsto su šanse da li ću ostati u Pazaru. Iskreno vam kažem, bliži sam odlasku, nego da ću ostati. Pazar volim, potpisao sam ugovor i nisam došao zbog para, već iz ljubavi. Dajem uvijek 100 odsto, ali nekad nije dovoljno truditi se, daju maksimum, ali nije dovoljno da bi se igrala Evropa", rekao je na konferenciji za novinare.

Odgovorio je navijačima na prozivke na račun njegovih igrača da igraju kao "pi*ke"

"Čestitam igračima, izvinjavam se navijačima i Zapadu i Istoku. Nisu igrali kao pi*ke. Izvinite što ovako pričam i što sam vulgaran. Možda su igrali kao pi*ke, sada pričam uličarski, uličar sam kao i oni. Možda su igrali tako protiv Surdulice, kada nisu ostavili srce na terenu. To nije bilo lijepo. Danas su protiv Čukaričkog ostavili i igrali koliko su mogli. Moramo da podvučemo crtu da vidimo koliko ovaj tim može", dodao je Lalatović.

"Hoću da jedno objasnim ljudima"

Rekao je i da su do njega došli komentari da je "nekoga doveo u klub".

"Ponosan sam na klub, od kada sam došao imamo četiri pobjede, četiri poraza i tri neriješena. Bili smo na pet bodova od plej-auta. Čujem komentare 'doveo ovoga ili onoga', Lalatović nije doveo nijednog igrača u klub, sa Nenadom Lalatovićem došao je samo (pomoćnik) Milan Vještica. Samo njega sam doveo sa mnom i nikoga više"

Kao razlog pada svog tima u posljednjim utakmicama (četiri poraza i današnji remi) vidio je drastično skraćenu rotaciju.

"Imamo pet odsutnih jako bitnih igrača za naš tim. Juče smo na treningu imali 14 igrača. Naši omladinci su morali da igraju. Imamo najmanji budžet od milion i po, Kruševac ima veći budžet od nas, imamo i najmanji broj igrača i rotaciju. I igramo plej-of. Ljudi, to je za ponos"

"Hoću da jedno objasnim navijačima. Ljudi, nije ovo tim kod najvećeg trenera u istoriji Pazara, mog prethodnika, prijatelja i brata, gospodina Gaćinovića. Nema više Opare, Sisea, Adešine, nema Mesarevića, Ljajića, Rubežića, to je bio drim-tim. Navijači su nezadovoljni, i ja sam nezadovoljan, ali zamislite kako bi bili zadovoljni da smo se borili do posljednje sekunde da uđemo u plej-of, pa da drhtimo da li ćemo ispati. Sa najmanjim fondom igrača, budžetom i rotacijom, treba da budemo ponosni", kazao je on.

Novi Pazar zaostaje pet bodova za četvrtoplasiranim Železničarom iz Pančeva, u posljednja četiri kola čekaju ga pakleno teški mečevi protiv Partizana i Zvezde u gostima, Železničara kod kuće i na kraju protiv Vojvodine u gostima.

Nenad Lalatović je preuzeo Novi Pazar 8. februara.



