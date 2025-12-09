logo
Trebinjac van stroja u AEK-u: Mijat Gaćinović mora na pauzu, ali ne ide "pod nož"

Trebinjac van stroja u AEK-u: Mijat Gaćinović mora na pauzu, ali ne ide "pod nož"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Mijat Gaćinović će morati na pauzu, ali ne i na operaciju.

povreda Mijat Gaćinović Izvor: MN PRESS

AEK iz Atine će u narednom periodu biti bez Mijata Gaćinovića i to u trenutku kada je srpski vezista iy Trebinja konačno ušao u odličnu formu. Tokom duela sa Atromitosom, bivši igrač Vojvodine osetio je bol u nozi, zbog čega je trener Marko Nikolić morao da ga izvede iz igre.

Prema informacijama grčke "Amne", detaljni pregledi su potvrdili da je Gaćinović doživio uganuće skočnog zgloba, uz djelimično oštećenje ligamenta. Ipak, uprkos ozbiljnosti povrede, operacija neće biti potrebna, što u AEK-u smatraju važnom ohrabrujućom okolnošću.

Slijede nedelje oporavka i individualnog rada, tokom kojih će medicinski tim pažljivo pratiti napredak srpskog fudbalera. Jasno je da Nikolić u narednom periodu neće moći da ga uvrsti u tim, pa se AEK mora snaći bez njegovog doprinosa na terenu. Ipak, srpskom treneru i dalje ostaje na raspolaganju Luka Jović koji pruža sve bolje mečeve u Atini.

Priča za medalju: Olivera Moldovan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Mijat Gaćinović AEK

