"Što se tiče Sergeja, svi znamo kakav je!" Piksija pitali o najgorem momentu Srbije: Ne kažem da nije htio!

Dragan Stojković Piksi se osvrnuo na situaciju kod primljenog gola Srbije.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti dan poslije remija sa Slovenijom 1:1. Jedno od pitanja bilo je vezano za reakciju Mijata Gaćinovića i Sergeja Milinković-Savića u situaciji u kojoj je Žan Karničnik pogodio mrežu Predraga Rajkovića. Istakao je da nije želio odmah poslije utakmice da priča o toj situaciji sa dvojicom igrača.

"Ima vremena da pričamo, pričati odmah poslije utakmice nema potrebe. Svi su oni svjesni svojih grešaka. Naravno da ste svjesni da morate da se vraćate u punom sprintu da date sve od sebe od što nije bilo dobro kada se izgubi loptu. Da vidio sam da je Gaćinović bio ljut, ali morao je da da više zbog te greške", rekao je selektor Dragan Stojković a onda se osvrnuo i na vraćanje Sergeja Milinkovića Savića u odbranu.

"Što se Sergeja tiče, svi znamo tip igrača kakav je Sergej Milinković Savić. Ne možemo mi od njega da očekujemo da u nekim brzinskim stvarima bude, on takav ne može, on je pokušao da se vrati, falio je možda metar da stigne taj šut. Odbrana je odlično stajala, ali bek koji se ubacio je nastavio i nekako je bio za taj metar ispred Sergeja. Ne kažem da nije htio da se vrati, to se tako desi. Ako se izgubi jedna čista lopta, šta očekujete? Pa da budete na mukama da odbranite gol. Ne kritikujem nikoga jer to može svakom da se desi. To može da se desi da pogriješite u prijemu, kao Luki Joviću protiv Engleza. On da je u 16 primio loptu to bi bio gol...", rekao je on.

Ipak poslije kritika na račun svog tima i zamjerki na neke odluke on je istakao da je zadovoljan ekipom i istakao je da je ovo tim koji ozbiljno shvata sve svoje zadatke. "Znate šta se meni sviđa? Što Srbija izgleda takmičarski dobro! Što smo uspjeli da taj jedan nivo shvatanja obaveza podignemo i da budemo tim koji se takmiči koji ne želi da se preda. To su stvari koje se meni jako dopadaju i instisitraću da naš tim nastavi tako. Kada su momenti teški da znamo i da patimo jer svi veliki timovi znaju da pate. Ne možete vi danas da dominirate 90 minuta, danas svi igraju fudbal", završio je on.

