Albanski fudbaler veliča teroriste, vrijeđa i provocira Srbe, a igra na Evropskom prvenstvu!?

Mirlind Daku je sada napravio skandal na Evropskom prvenstvu, ali to mu nije prvi put. UEFA je mnogo ranije morala da ga kazni!

"P**ka im materina, Srbima i Makedoncima", vikao je na megafon iz sveg glasa Mirlind Daku nakon utakmice Albanije i Hrvatske na Evropskom prvenstvu. Poslije ovog skandala ubrzo se oglasila UEFA i najavila kaznu za napadača rođenog u Gnjilanu, ali ko je pratio ponašanje Mirlinda Dakua ovako nešto je mogao da očekuje.

Napadač Rubina iz Kazanja dao je jako bitan gol za odlazak Albanije na Euro pošto je pogodio za konačnih 2:0 u meču kvalifikacija protiv Poljske, a kada je skinuo dres na njegovim leđima se pojavio prizor zbog koga je već tada zaslužio kaznu i suspenziju.

A o čemu se radi? Mirlind Daku preko leđa ima veliku tetovažu koja slavi terirostičku organizaciju OVK, albanski separatizam i teroristu Agima Ramadanija vođu 138. brigade OVK. Pogledajte kako izgleda ova tetovaža na snimku slavlja poslije gola:

IGRAO ZA "KOSOVO", PA PREŠAO U ALBANCE!

Mirlind Daku je 2017. počeo da igra za mlađe selekcije tzv. Kosova i nastupio je na pet mečeva za ovaj tim doks se u junu 2023. nije predomislio. Iako je odigrao čak pet utakmica dato mu je da promijeni fudbalsko državljanskog i zaigrao je protiv Češke u kvalifikacijama. Jedini gol je dao upravo Poljskoj, a onda je pokazao spornu tetovažu.

Na desnom ramenu mu je simbol posvećen albanskom separatizmu i terorističkoj "Oslobodilačkoj vojsci Kosova", paravojnoj formaciji koja je devedesetih i početkom dvehiljadatiih počinila mnogobrojne zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Mogli smo da vidimo na njegovom ramenu kamen na kome piše "Katana" i tu je i broj 138, a na kamenu je noga.

ŠTA TETOVAŽA ZNAČI?

Kamen koji je nacrtan na njegovim leđima je zapravo kamen koji stoji na mjestu karaula do kojih su albanski teoristi stigli na granici SR Jugoslavije i Albanije. On prema OVK predstavlja "albansko-albansku" granicu. Broj 138 zapravo predstavlja 138. brigadu OVK, a "Katana" je nadimak Agima Ramadanija. On je bio vođa ove brigade, a ubijen je u borbama sa srpskim snagama.

Agim Ramadani je rođen u Žegri kod Gnjilana, upravo blizu mjesta gdje je rođen i Mirlind Daku. Predvidio je "Katana" brojne napade na Srbe a poginuo je na Košarama. Zvanična verzija je da je ubijen u iznenadnoj ofanzivi srpskih snaga, ali postoje i verzije prema kojima je upucan u unutrašnjim sukobima albanskih terorista. Pogođen je snajperskim metkom, a sada se jedna od najvećih i najbitnijih ulica u Prištini zove po njemu.

"MI VOLIMO ALBANIJU BEZ GRANICA"

Nakon što je zapreženo sankcijama od strane UEFA, Mirlind Daku se oglasio i samo dolio ulje na vatru. Njegovo "izvinjenje" u kome se pominje "Albanija bez granica" je zapravo samo novo raspirivanje mržnje i stvaranje problema.

"Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razumije samo na terenu i teško je objasniti osjećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, "volimo Albaniju bez granica". Ako sam uvrijedio nekoga tokom poslije meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa cijelom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osjećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povrijeđeni. S, poštovanjem, Mirlind Daku", navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja".

A FUDBAL?

Mirlind Daku ima 26 godina, igra na mjestu napadača i visok je 192 centimetra. Počeo je u Hajvaliji kod Prištine, pa je igrao za Ljapi na Kosovu odakle je došao u Osijek. Nikada nije dobio pravu šansu u Hrvatskoj nego je išao u Kukeši iz Albanije i Balkani iz Suve Reke na pozajmice, a onda i u Muru u Sloveniji. Sada je proveo sezonu u Rusiji i dao je jedan gol za Albaniju kao reprezentativac.

