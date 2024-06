Sramno "izvinjenje" Albanca sa EURA: Na sav glas vrijeđao Srbe, pa poručio: Volim Albaniju bez granica!

Mirlind Daku je izdao saopštenje u kome se navodno "izvinjava" zbog uvreda Srbima i Makedoncima.

Izvor: Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia

Albanija je odigrala dramatičan meč sa Hrvatskom na kome je na kraju bilo 2:2, ali nažalost umjesto po dobrom fudbalu utakmica će biti zapamćena po uvredama za Srbe! Prvo je publika horski vikala "Ubij Srbina", a zatim je napadač Albanije Mirlind Daku na kraju meča uzeo megafon i iz čista mira krenuo da vrijeđa Srbe i Makedonce.

Vikao je "P**ka im materina, Srbima i Makedoncima", a UEFA je brzo reagovala i najavila kaznu za napadača rođenog u Gnjilanu. Sada se špic koji je donedavno nastupao za selekciju tzv. Kosova oglasio "izvinjenjem". U tekstu koji je stavio na svoj instagram ne djeluje da mu je previše žao zbog onoga što je uradio.

"Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razumije samo na terenu i teško je objasniti osjećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, "volimo Albaniju bez granica". Ako sam uvrijedio nekoga tokom poslije meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa cijelom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osjećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povrijeđeni. S, poštovanjem, Mirlind Daku", navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja". A pogledajte kako je vređao Srbe i Makedonce poslije meča:

Vidjećemo kako će UEFA reagovati, za sada samo znamo da fudbalske saveze Albanije i Hrvatske, kao i samog Mirlinda Dakua čekaju neke kazne. Ipak videćemo kakve tačno i da li će biti blage kao prošli put kada je UEFA kažnjavala ispade protiv Srba i Srbije.

