FSS se hitno oglasio zbog "Ubij Srbina": Zašto meč nije prekinut, znamo ko je raspaljivao masu!

FSS se oglasio zbog užasnih povika "Ubij Srbina" na meču Albanije i Hrvatske.

Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski savez Srbije poslao je UEFA hitan dopis povodom dešavanja na meču Albanije i Hrvatske na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Dopis prenosimo u cijelosti:

"Poštovani Gospodine Theodoridis, Fudbalski savez Srbije vam se obraća povodom događanja na jučerašnjoj utakmici EURO 2024 Final Tournament između nacionalnih timova Hrvatske i Albanije (Group stage, Group B, Hamburg, 19.06.2024.), kada je došlo do sramnog zajedničkog skandiranja navijača oba nacionalna tima, a koje je bilo upereno protiv srpske nacije u celini.

Kao što ste vjerovatno informisani hrvatski i albanski navijači su od 58 minuta i 28 sekundi do 58 minuta i 50 sekundi zajednički vikali 'Ubij, ubij Srbina'. U pitanju nisu bili pojedinci iz navijačkih redova, već veliki broj navijača ovih nacionalnih timova, što u tom trenutku nije sankcionisano u skladu sa propisima UEFA koji su jasni, kao i samo postupanje službenih lica u tim situacijama.

Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo u svim situacijama, a naročito na jednom ovakvom velikom sportskom događaju koji se prati širom Evrope i svijeta. Umjesto da fudbalski stadion bude mjesto gdje će se bodriti sopstveni timovi i promovisati sportska i fer atmosfera, na ovoj utakmici viđena su potpuno neprihvatljiva ponašanja, koje je nemoguće na bilo koji način opravdati. Prema informacijama koje imamo, jedan igrač albanskog tima je nakon završetka utakmice, ispred tribine sa albanskim navijačima, koristeći megafon uzvikivao isti povik i tako 'raspaljivao' masu.

Fudbalski savez Srbije smatra da je u momentu kada je počelo skandiranje navijača oba nacionalna tima koje je gore navedeno, utakmicu trebalo prekinuti i pristupiti postupku 'tri koraka'. To je izričito predviđeno u propisu UEFA 'Guidelines for Match Officials in cases of Racist Behavior in Football Stadiums' i čudi nas da ono nije primijenjeno od strane službenih lica UEFA na utakmici. To pravilo se na pravi način primjenjivalo u slučajevima puno manjeg intenziteta, pa smo tim više iznenađeni što nije primijenjeno na ovoj utakmici.

Fudbalski savez Srbije vjeruje da će disciplinski organi UEFA na pravi način reagovati i sankcionisati ovako ponašanje navijača oba nacionalna tima. Ovakvo vrijeđanje jedne nacije sa povicima da treba da budu ubijeni, odavno nije viđeno na sportskim događajima. Kao građani Republike Srbije, kao sportski-fudbalski radnici koji su čvrsto opredijeljeni za sprovođenje univerzalnih sportskih principa i fer-pleja, veoma smo povrijeđeni događajima na ovoj utakmici. S obzirom da ovakvo divljanje velikog broja navijača, koje se ne može nazvati ponašanjem, nije u skladu sa propisima UEFA kao i sa elementarnim ljudskim ponašanjem, molimo Vas da najhitnije i najoštrije kaznite ogovorne za gore pomenute događaje i obezbijedite normalno odigravanje utakmica. Želimo da Vas podsjetimo da ovakvo divljanje, mržnja i rasizam predstavljaju sve ono protiv čega se Vaša organizacija deklarativno bori.

Fudbalska igra, posebno na događaju kao što je Evropsko prvenstvo, treba da bude ono što spaja pojedince, države, nacije, a ne sredstvo koje će biti iskorišćeno u neke svrhe koje su potpuno suprotne idejama koje fudbalska igra treba da predstavlja, jer kao što vidimo fudbalska igra je već odavno prevazišla granice sporta kao takvog. Organizatorima Turnira i UEFA želimo uspješan nastavak EURO 2024 i nadamo se da ovakvih događanja na stadionima u Njemačkoj više neće biti", navodi se u dopisu.

(MONDO, N. L.)