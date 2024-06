Ovoj Srbiji fale Kolarov i Bane! Hitna poruka za selektora: Piksi, zamjeram ti samo to, napravi promjenu!

Boško Đurovski detaljno je pričao o problemima Srbije na Evropskom prvenstvu, selektoru Piksiju, stvarima koje mogu da se poprave...

Srbija je u posljednjoj sekundi uspjela da dođe do boda protiv Slovenije i da golom Luke Jovića zadrži šanse za prolaz u narednu fazu Evropskog prvenstva. Da bi se to sigurno dogodilo potrebno je da u posljednjem kolu grupne faze pobijedi Dansku (25. jun u 21 čas). Partija nije bila dobra, ali se piše osvojen bod.

Može li Dragan Stojković da "probudi" ekipu i šta je sve potrebno da se promeijni? O tome je pričao Boško Đurovski. "Srce pocijepano, duša prazna, mozak još uvijek radi i daje nam nadu, kao što je Piksi rekao da se nadamo pobjedom protiv Vikinga. Moram da kažem da smo nezadovoljni kako smo igrali. Slovenija nas je nadigrala u svemu. Tim Slovenije ima desnog beka, koji igra u Sloveniji za Celje, pretrčao je 100 metara i dao gol. Ne slažem se s onim da Mitrović igra u Saudijskoj Arabiji pa nije spreman. Ne postoji to, znam iz iskustva. Igrači su rezerve u klubu, a glavni u reprezentaciji. To kod mene ne prolazi, mislim da kao tim djelujemo neuigrano. Matijaš Kek nas je nadmudrio taktički. Igramo jedan sistem protiv drugog, nisu isti. Ako nametnete i igru i bolji ste, onda se protivnik vama prilagođava, a tamo gdje imate slabosti drugog protiv tog sistema, ako ste vi nadigrani, onda ste i poraženi", rekao je Đurovski u emisiji "Uranak na televiziji "K1".

Analizirao je taktičku postavku selektora. "Jasno što Živković maše rukom, jer ima dva igrača u sisistemu u kom igramo, ima lijevog beka i lijevog veznog, a naš štoper Veljković odlazi na sredinu terena gdje je 3 na dva u sredini terena, a Živković ne zna da li da izađe na beka, a ne smije od ovog drugog, situacija jedan protiv, dva, zove pomoć Veljkovića, a on mu govori da ostaje na svom mjestu. To su stručne stvari, ali to strateški treba da se odredi prije utakmice. Znaju se prinscipi sistema protiv sistema. Mislim da Piksi to zna, da li je rekao ili ne, ne znam, ali se na terenu to ne vidi", dodaje Đurovski.

Prema njegovom mišljenju "orlovima" nedostaju igrači poput Aleksandra Kolarova i Baneta Ivanovića. "Problem je u principima koji se sprovode tokom utakmice. Zato bih ja Piksiju rekao 'ako igraš ovaj sistem, onda dva spoljna igrača moraju da budu bekovi defanzivne orijentacije'. Treba nam po lijevoj strani Kolarov, a po desnoj strani jedan Bane Ivanović. Onda ne možete da stavite Živkovića, koji je po prirodi desno krilo ili desni igrač u sistemu 4-4-2, koji ima beka iza sebe i ne mora da se troši toliko, kao ni Kostića. Zatim, promijenite sistem i stavite Mićka iz Crvene zvezde, koji je adekvatan da igra na toj poziciji i doneće više. Ili Kostića, koji ima najbolji centaršut levom nogom u Evropi, koji treba da bude upotrebljiv za Vlahovića i Mitrovića. On se prazni po toj lijevoj strani i ne može da dođe do izražaja. To bih mu savjetovao, da napravi korekciju. Imali smo vremena da nađemo spoljne igrače. Danci igraju isti sistem kao mi, ali videćete kako oni igraju u ovom sistemu. Ne zamjeram Piksiju, on je po prirodi pobjednik i ofanzivan, mi smo mnogo ofanzivni u glavi i zato naša odbrana trpi."

Zatim je iskoristio i izjavu Amara Osima koji je imao kritički nastup. "Citiraću Amara Osima, koji je neutralan i kaže: 'Ja ne razumijem u ovom sistemu da po desnoj strani igra ljevak, a po lijevoj strani u drugom poluvremenu igra dešnjak, kada znamo da treba da dođu šutevi za Vlahovića. Ako postoji neka zamjerka za Piksija, to bi bila. Sigurno ima razlog zbog kog je to uradio, ali u ovom momentu ja ne znam koji je'."

Đurovski ističe da se greške kao što je Sergej napravio dešavaju, ali da je nedopustivo na ovom nivou. "Neoprostivo je zato što na velikom turniru igraš dvije do tri utakmice u prvom kolu i ti ne smiješ tu da pustiš igrača, već moraš da igraš do kraja. U fudbalu se spekuliše, jer mislite da neće tu doći, ali onda baš tu dođe lopta"

Spomenuo je i primljeni gol protiv Engleske kada je Džud Belingem donio pobjedu. "Da je bio jedan Bane Ivanović ili defanzivni bek, mi ne bismo primili gol. On je imao nasuprot sebe Živkovića koji je napadač i Beligam ga je zgazio, kao da ga je tenk udario. Dao je gol i oborio Živkovića. Zamislite drugog beka, Bane bi ga na primjer pojeo tu, razbio bi i svoju i njegovu glavu, figurativno, ali ne bi primili gol."

Prokomentarisao je i izjavu Dušana Tadića poslije tog meča sa Englezima. "To je neprimjerena izjava. Igrao sam u karijeri sa mnogo velikim igračima, među kojima je i Piksi, igrao sam protiv najvećih igrača poput Maradone, Zika, nikada nisam čuo sličnu izjavu. Da je neko ko je stvarno najbolji izjavio tako nešto. Kada gledamo odnose kao što su Piksi i Tadić, tu nije problem, ali je problem sa igračima. Saigrači kada čuju tu izjavu, to ih zaboli. To je ljudski. Odnos sa saigračima, to se prenosi na teren. Možda, iako ne bih volio, ima mali uticaj na slabu igru i tu izjavu. Dečko je stvarno dobar primjer i jedan od najboljih, ali nije mu trebala ta izjava u tom momentu kada smo izgubili utakmicu. Sigurno se izvinio svima, ali ostaje trag. Nije smio to da kaže jer je kapiten ovog tima, a možda mu je ovo i posljednje veliko takmičenje sa reprezentacijom, malo se ujeo za jezik poslije toga."

Slijedi meč sa Dancima 25. juna. "Nemam odgovor šta i koliko možemo. Postoji neki tračak nade i sigurno smo optimisti, vjerujemo i nadamo se. Ali, ako budemo igrali kao protiv Engleske i Slovenije, ne možemo da pobijedimo. Englezi isto ne igraju dobro, nikada neće biti prvaci, jer je ušao neki đavo u njih, mogu da pričaju šta hoće. Ipak, mislim da će ovo biti otvorena utakmica. Glava je presudna u fudbalu, a ona nam je nikakva. Igrači nisu zadovoljni. Ima mnogo konkurencije, nisu zadovoljni pozicijama u timu, nisu međuljudski odnosi dobri. Na terenu glava pobjeđuje. Onaj ko je jači mentalno. Kada te igrač prati, ako vjerujem u sebi i govorim sebi da mogu još, igram se sa njegovom glavom. U fudbalu odlučuje tih deset santimetara, ko psihološki može više da nadmudri i pretrči protivnika. Mislim da će utakmica sa Dancima, ako bude neriješena, stihijski i ima da se igra otvoreno i da će utakmica biti spektakl i da će biti dosta golova, a ko bude imao više mentalne snage i sreće, biće pobjednik."

Vjeruje u Piksija i "orlove". "Imaju taj jedan pobednički mentalitet, to je veliki plus. Moraće Piksi sve vrijeme da bude pored klupe, da bi igrači osjetili da je kapetan tu. Selektor zadnji mora da ode u svlačionicu. To je uradio i u Kataru u utakmici sa Kamerunom, kada je minut prije kraja otišao u svlačionisu. Piksi, to ne smije. Svi stojimo iza tebe. Možemo da ih pobijedimo, zašto da ne. Jaki smo u prekidima. Jedan prekid može da odluči i utakmicu odvede u pobjedu sa dva ili tri gola razlike, a opet može da bude katastrofalno, zavisi sve od atmosfera u ekipi", zaključio je Đurovski.