Šta je Srbiji potrebno da prođe grupu: Postoje dva puta, ali u jedan je besmisleno vjerovati!

Srbija ima teoretski dva načina da prođe grupu, ali realno je da samo pobjeda donosi prolazak dalje.

Srbija se izvukla! Mogli su "orlovi" već poslije meča sa Slovenijom praktično da pakuju kofere za nazad, ali je gol Luke Jovića u posljednjoj sekundi meča uspio Srbiji da donese prvi bod na takmičenju i nadu za prolazak dalje.

Sve se i dalje sami pitaju srpski fudbaleri, ne zavise ni od koga i to je dobro. Ono što svakako nije dobro je igra protiv Slovenije jer ako se to ponovi teško da će Dancima oteti i bod. Nije dobro ni što su Danci bili bolji od Engleza u svom meču i što su uspjeli da uzmu drugi bod pa je Srbija sada posljednja na tabeli. Ali, šta je Srbiji tačno potreno za prolazak dalje i kakvi su sve scenariji mogući u posljednjem kolu grupe C? Hajde da vidimo prvo kakvo je trenutno stanje na tabeli i raspored.

ŠTA SADA IMAMO?

Engleska je pobjedom nad Srbijom 1:0 i remijem sa Danskom došla do četiri boda i praktično su prošli u drugi krug. Danci i Slovenci imaju po dva remija, a Srbija je posljednja sa bodom iz dva meča. U posljednjem kolu u utorak od 21 čas igraće Srbija - Danska i Engleska - Slovenija.

ŠTA SU SCENARIJI?

Ako Srbija izgubi od Danske biće posljednja u grupi i nema joj spasa kako god da se završi ostatak takmičenja za druge ekipe. Ukoliko remizira a Englezi pobijede Slovence sa više od gola razlike biće Srbija treća u grupi i onda ulazi u krug trećeplasiranih ekipa.

Za sada su Slovenija, Albanija i Škotska trećeplasirani timovi sa bodovima, ali je jako, jako teško zamisliti scenario u kome su dva boda dovoljna da se bude četvrti u poretku trećeplasiranih, tako da to donosi nekakvu matematičku vjerovatnoću za prolazak, ali nije nešto čemu se treba nadati.

Pobjeda nad Dancima nam donosi drugo mjesto u grupi i to je ono čemu se "orlovi" nadaju. U tom slučaju bi Srbija u narednoj rundi igrala sa prvoplasiranim iz grupe A, što će biti Njemačka ili Švajcarska.

