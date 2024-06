Piksi poslije drame protiv Slovenije: "Srbi ne umiru tako lako!"

Selektor Srbije se obratio javnosti nakon remija Srbije i Slovenije.

Izvor: RTS/Screenshot

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi bio je vidno iscrpljen poslije remijia Srbije i Slovenije na Evropskom prvenstvu. "Orlovi" su golom Luke Jovića u dubokoj nadoknadi postavili konačnih 1:1 i sačuvali šansu za plasman u narednu rundu Evropskog prvenstva.

"Srbi ne umiru tako lako. Ne predaju se, niti ćemo se predavati. Vjerujemo do kraja i rezultat je upravo došao kao nagrada za vjerovanje. Za mnoge je možda utakmica bila završena, ali za nas nije. Znali smo da će biti teško, ovo je Evropsko prvenstvo i svaki bod je važan. Svaki rezultat je važan", kazao je na konferenciji za novinare.

"Nismo zaslužili da izgubimo, uspjeli smo što smo i željeli, da kreiramo veliki broj šansi, nevjerovatno je da lopta nije htjela u gol, ali to je fudbal. Čestitam momcima na mentalitetu i na izrazito jakom karakteru, vjerovali su. Od prvog dana im govorim da moraju da vjeruju i da nikad nije kraj dok ne bude kraj. Zasluženo smo dali taj gol, mislim da ga je Jović postigao? Drago mi zbog njega, značiće ovog mnogo za samopouzdanje", izjavio je Stojković za Radio-televiziju Srbije.

Da li ga je nešto iznenadilo protiv Slovenije?

"Nisam bio iznenađenjen bilo čime. Ono što ste vidjeli, vjerovali smo da će tako biti. Slovenci su disciplinovana ekipa i nemojte misliti da na Evropskom prvenstvu ima lakih utakmica protiv bilo koga. Bore se za svoj grb, zemlju, pokušavaju da iskoriste duge lopte, naša odbrana je danas bila na visokom nivou, sa maksimalnom koncentracijom i pružili smo sve što smo mogli u ovom momentu. Slovenci su na fizičkom planu izuzetno spremna ekipa, što je dodatni problem vama. Na kraju, mislim da smo uspjeli da stvorimo sedam-osam šansi".

Naglasio je jedan detalj:

"Poslije utakmice sam uspio da vidim, gledajući statistiku, da smo u dalekoj prednosti u odnosu na Sloveniju, sa 14-15 udaraca na gol, što je veliki broj za ovakvu utakmicu. To govori o našoj opredjeljenosti da igramo ofanzivni fudbal."

Šta je bilo loše, a šta dobro?

"Loša je bila realizacija. Koliko to može da se kaže da je loše. Igrači hoće da postignu gol, bore se za gol, za udarac, ali nekada lopta neće u gol. To su jako pozitivne stvari, kada ste tim koji kreira šanse. Bilo bi zabrinjavajuće da smo završili meč bez šuta u gol i bez šanse. Nije lako i ništa nije lako, ali se ne predajemo i borimo se do kraja. U sljedećoj utakmici ćemo pisati našu sudbinu."

Danci?

"Mi ili oni. Otvorena igra i nema iznenađenja. Gledaćemo večeras, gledali smo i protiv Slovenaca, pa je bilo 1:1. Nije nepobjediv tim, već snažan, organizovan, ali mislim da ćemo uspjeti da se odmorimo prije svega, da izvučemo pouke iz ovog meča i da se pripremimo najbolje što možemo da damo sve od sebe. To je utakmica koja će odlučiti naš sljedeći korak - prolaz ili ne. Igrači su toga svjesni. Oni i te kako razumiju važnost ovih utakmica i zato se nismo predali."

Navijači?

"Fascinantno je kad vidite taj ambijent, taj broj navijača sa srpskim zastavama, zaslužuju čistu desetku i hvala im. Moraju i oni da vjeruju i da budu iza tima, jedino tako možemo da uspijemo."

