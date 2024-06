Mitar, Tadić, Vlahović - ovako ne može! Ocene fudbalera Srbije: Razočarale zvijezde i Piksi!

Pročitajte kako smo mi vidjeli meč Srbije i Slovenije i ocijenili srpske fudbalere i selektora. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024./

Fudbalska reprezentacija Srbije "ostala je u životu" na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj pošto je zahvaljujući golu Luke Jovića u 95. minutu došla do boda protiv Slovenije (1:1). Na taj način, Srbija se spasila u meču u kome nije bila dovoljno dobra, naišla je na organizovaniji tim koji je bolje realizovao plan svog selektora, dok su kod Srbije problemi na sredini terena bili previše uočljivi sa tribina "Alijanc arene".

Takođe, drugi meč zaredom ne funkcionišu Vlahović i Mitrović, postavlja se veliko pitanje i energije Milinković-Savića, kvaliteta Mladenovića i Gaćinovića, odnosno spiska od 26 fudbalera na kome fali zamjena za Kostića. Ovako smo mi videli meč i ocijenili fudbalere i selektora.

PREDRAG RAJKOVIĆ - 6,5

Opravdao je povjerenje "jedinice" na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Spasavao je Srbiju protiv Engleske, ali i protiv Slovenije. Već na startu bio je na iskušenjima kada je poslije kiksa Lukića morao da sačuva Srbiju, pa onda i poslije pokušaja Mlakara u 7. Ipak, najopasniji je bio šut Šeška u 57. minutu kada je gađao sa preko 20 metara, pa natjerao Rajkovića da desnom rukom izbije loptu, na čemu su mu saigrači čestitali. Imao je malo problema sa visokim loptama, ali "nabija" samopouzdanje jer je počeo i da dribla. Nažalost, kod gola nije mogao apsolutno ništa.

MILOŠ VELJKOVIĆ - 6,5

Kao stijena u odbrani, čitav meč i praktično bez greške na Evropskom prvenstvu. Izašao je više puta na Šeška i pokazao mu da ga dobro poznaje iz Njemačke, posebno u 18. minutu kada je u kontri "skočio" na njega. Nije mario ni što je dobio lakat u lice. Takođe je pomagao ostatku odbrane, prije svega Šporaru u 13. minutu kada je zajedničkim snagama sa Rajkovićem pokazao da imaju odličnu komunikaciju. Iako je centaršut za gol Slovenije došao po njegovoj strani, ne može mu se zamjeriti. U pravoj mjeri agresivan i odlučan.

NIKOLA MILENKOVIĆ - 6,5

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Iako su srpski igrači opet primili gol, može se reći da je odigrao odlilčan meč. Savršeno mu odgovara nova uloga u centru odbrane i čudno je kako je toliko vremena bilo potrebno da bude prebačen sa desnog štopera. Krenuo je jako, odmah izbio loptu Šešku u kontri i dobio ga u vazdušnom duelu, pa potom pokazao da brine i o drugom napadaču - blokiravši Šporara. I kada su "pucale" kontre u završnici utakmice, bio je dovoljno pametan da se postavi na vrijeme i ne dozvoli na se upušta u trku sa igračima Slovenije. Tu ne može da dobije.

STRAHINJA PAVLOVIĆ - 6

Izvor: RTS/Screenshot

Neoprezan na početku, ali se ispravio zahvaljući agilnosti po kojoj je prepoznatljiv. Pamtiće se da je mogao da odigra bolje u duelu sa Mlakarom, koji je prošao po srpskoj lijevoj strani, a onda je daleko bolje čuvao Šporara. Vrlo neprijatan napadač koji stalno traži prostor, pokušava da mu umakne iza leđa, pa tu mora da se nađe prava mjera. Minus u odnosu na ostatak odbrane je način kako je ispao kod šanse Elšnika, potom je umalo skrivio penal nad Stojanovićem, ali je isto tako podizao nivo borbenosti tima i išao glavom gdje drugi ne bi nogom. Kao Vidić.

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ (do 81. minuta) - 6

Skoro kao indigom preslikana partija kao protiv Engleza. Nevidljiv na početku, pa se pojavio, a onda kako je vrijeme prolazilo opet je gubio dah i nije mogao da doprinese ofanzivno. Za to je kriva i potrošnja u defanzivi, jedini je na terenu koji je istovremeno morao da čuva dvojicu fudbalera Slovenije jer nije uspio dovoljno da "izmoli i izkumi" Vlahovića da mu pomogne. Ali, to ga ne abolira što su Slovenci prelako prolazili po desnoj strani, posebno u prvom poluvremenu, dok je jedva čekao da Srbija uzme loptu da se uključi u igru. Ulazio je i u sredinu, nudio se, ali nije bilo dovoljno kombinatorike sa Tadićem.

SAŠA LUKIĆ (do 63. minuta) - 6

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Na momente opet dobar, na momente opet loš. Gubio je lopte u zoni gdje to ne smije da mu se dešava - posebno kada nema uz sebe Gudelja da ga ispravi - tako da je već u 4. minutu Slovenija mogla da povede preko Čerina, pa i sredinom prvog dijela kada je "odigrao dupli pas" sa Elšnikom nakon čega je pogodio stativu. S druge strane, bio je daleko bolji naprijed nego što je to bilo protiv Slovenije. Otarasio se tog kamena s leđa, bio malo neodgovorniji, ali je donosio iznošenjem lopte. Između ostalog i krajem prvog poluvremena kada je sam pretrčao 40 metara, pa nakon odigranog pasa šutirao. Tada je Tadić prepoznao da mu se igra fudbal i uključio ga je u "svoj krug ljudi od povjerenja". Opet zamijenjen u sličnoj fazi meča.

IVAN ILIĆ - 6

Izvor: MN PRESS

Svi su očekivali da će početi meč zbog nedovoljne spremnosti Gudelja, a čitavu utakmicu vidjelo se da mu fali iskustva. Naprijed mu fali igrača za kombinatoriku, kojom se ističe u Torinu, dok je nazad bio veoma nemaran. Pogledom je pratio igrače Slovenije i čekao kada će srpska konfiguracija na terenu biti takva da može da iskoristi njegov kvalitet napred. Asistirao je za gol Jovića u 95. minutu, a i prije toga je imao dvije-tri povoljne situacije gdje je trebalo bolje da podigne loptu.

FILIP MLADENOVIĆ (do 46. minuta) - 5,5

Udahnuo vazduh protiv Engleza, a sada natjerao na kašalj cijelo poluvrijeme. Vjerovatno zbog vrećeg pritiska, možda i pod utiskom pune "Alijanc arene", Mladenović je bio najslabiji igrač u prvom poluvremenu. Izgubio je devet lopti, ali nije to toliko "upadalo" u oči - više je zabolio način na koji su ga Stojanović, pa Karničnik "ostavili u prašini". Zbog druge greške, gdje je Veljković napravio kiks poprečnom loptom, Mladenović je dobio žuti karton u 25. minutu i imao još veći upitnik iznad glave. Zamijenio ga je Gaćinović, koji je jedina preostala alternativa na lijevom boku, poslije povrede Filipa Kostića.

DUŠAN TADIĆ (do 81. minuta) - 5,5

Izvor: Silas Schueller/DeFodi Images / imago stock&people / Profimedia

Rekao je da je najbolji igrač ove ekipe, ali to nije uspio da dokaže i na terenu. Išao je s jednog na drugi dio igrališta, nudio se i tražio da se igra fudbal, ali kao da je konstantno tražio da završi akciju - da odgovori na "klupu" asistencijom. Nije to trebalo Srbiji danas, potreban je bio neko ko će ujediniti ekipu, a to nije bio ni Tadić, niti bilo ko drugi. Na momente je svojim "stani-kreni" potezima dizao publiku na noge, ali sve je to bilo jako daleko od gola. U dva navrata pronašao je Mitrovića u prilikama za gol, ali nije to bilo ono na šta nas je Tadić navikao.

ALEKSANDAR MITROVIĆ - 5,5

Nije ovo ni "onaj" Mitrović. Muči se fizički više nego kada je igrao povrijeđen u Kataru, možda i zato što je cijelu sezonu proveo u ligi koja intenzitetom ne može da se poredi sa nivoom fudbala na Evropskom prvenstvu. Isti slučaj i kod Sergeja, ali i još nekih drugih igrača koji su u Njemačkoj. Opet je igrao daleko od šesnaesterca, pa iz nemoći otvorio kontru u 13. minutu za Šporara, da bi malo prodisao u nastavku utakmice iako je dobio batina i batina. Ulazio je u šanse, konkretno mogu da se izbroje bar četiri, ali vidi se da ga opterećuje što ne može do gola. Najbliži je bio u 72. minutu kada je pogodio stativu, a u drugim akcijama kada ga je zaustavljao Oblak ili Bijol - nije ni dobro šutirao.

DUŠAN VLAHOVIĆ (do 63. minuta) - 6

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Čudna partija za Vlahovića i još jedna bez gola. I ovoga puta selektor je od njega tražio mnogo u defanzivi, ali nije mu mnogo "vratio" napadač Juventusa. Konstantno ga je Živković molio pogledom da se spusti i omogući mu da Slovenci ne igraju "dva na jedan" sa njim, dok je Vlahović imao drugačiju ideju - visokim presingom je pomagao ekipi. Najbolju šansu imao je u 27. minutu kada je glavom probao na prvoj stativi, da bi iz slobodnjaka u 40. dvaput bio izblokiran. Čini se da je frustriran što teško ulazi u šanse.

MIJAT GAĆINOVIĆ (od 46. minuta) - 5,5

Ni više, ni manje od Mladenovića. Vidjelo se da je njegov zadatak da u napadu pomogne, dok je u defanzivi bio slaba tačka. Po njegovoj strani pao je gol i nigde ga nije bilo. U završnici utakmice prešao na desnu stranu.

LUKA JOVIĆ (od 63. minuta) - 7

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Svi su trljali oči kada su shvatili da će Jović odigrati sat vremena protiv Engleske i Slovenije, ali je povjerenje selektora opravdao isto kao što je to bilo cijele sezone u Milanu kod Piolija. Navikao se na ulogu zlatne rezerve i pomogao je golom u 95. minutu kao što je to bilo i protiv Škotske, prije četiri godine u baražu za EURO 2020. Sada Srbija ne smije da ispusti šansu kao što je tad u produžecima. Pred Srbijom je finale sa Dancima gdje nema pravo na kiks.

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ (od 63. minuta) - 5

Potvrdio odluku selektora Piksija da ga ostavi na klupi pošto je umjesto energije, donio letargičnost veznom redu. Vrlo je bio nemaran u prvih pet minuta po ulasku i igru i direktan je krivac za primljeni gol, pošto je napravio dvostruki kiks. Od njega se ipak tražilo da igra nešto povučenije gdje ne može da pomogne ako se napada.

OSTALE IZMJENE: Veljko Birmančević i Lazar Samardžić unijeli živost, ali nedovoljno za ojcenu.

DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI - 5,5

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sekundi su ga dijelili od ispadanja sa Evropskog prvenstva. Četvrtu utakmicu zaredom Srbija nije dobro izgledala na početku utakmice i to djeluje kao problem koji čini se ne umije da reši. "Pročitani" su srpski igrači i daleko su od kvalitetnog tima kada imaju loptu u nogama, dok istovremeno odbijaju da se prilagode kvalitetu koji je sada iskočio u drugi plan - čvrstoj zadnjoj liniji. Pojedine izmjene su bile dobre, ali ne možemo to uvijek da gledamo kao plus, mora da se postavi i pitanje zašto se od starta ne pravi razilika. Takođe, već sada se vidi da spisak za EP - na kome je čak 26 fudbalera - nije bio dobar jer će Srbija imati problem sa lijevim bekom.

