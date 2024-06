Luka Jović opet vratio Srbiju iz mrtvih! "Cijelog života to igram, samo godinu nisam bio džoker"

Oglasio se strijelac gola Srbije za remi protiv Slovenije. /Od izvještača MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića./

Reprezentacija Srbije ostala je "živa" na Evropskom prvenstvu zato što je Luka Jović dao gol protiv Slovenije za remi i za očuvanje šanse za plasman u nokaut fazu. Mnogi su se sjetili njegovog gola protiv Škotske, u utakmici odluke za plasman na prošlo Evropsko prvenstvo, poslije kojeg su "Orlovi" izgubili na "Marakani".

"Taj protiv Škotske nam nije puno donio, nadam se da će ovaj donijeti", rekao je Luka novinarima poslije utakmice na Alijanc areni.

Koliko će mu gol protiv Slovenije dati samopouzdanja?

"Smatram da sam imao dobru sezonu, samopouzdanja imam i svakako mi ovo znači da bude, ali već sam govorio da je uvijek bitniji rezultat nego ko će da da gol."

Da li se nada mjestu u startnoj postavi?

"Na misteru je da to odluči".

Ko mu je prvi čestitao?

"Nisam uzimao telefon, ima vremena sad do Augzburga", kratko je odgovarao Luka, dok se sve vrijeme znojio pred novinarima. "Znojim se od početka, nego je na terenu mnogo sparno, a generalno se jako znojim, ko me zna duže zna to. Vruće je."

Da li se ulašio da će mu golman Predrag Rajković zasmetati kod gola?

"Primijetio sam ga, ali došao je tamo samo njima da smeta."

Nakon što je govorio o Dancima i Slovencima kao o "neprijatnim" ekipama, Jović je bio upitan logično pitanje - kada će Srbija da postane neprijatna ekipa?

"I mi smo neprijatni, možda ne u tolikoj mjeri, ali sigurno jedna od najviših na turniru, na svijetu, Englezi su pričali o tome. Mislim da ni drugim ekipama nije prijatna da igra protiv nas."

Da li ga je uloga "džokera" u Milanu spremila da je ponese i na Evropskom prvenstvu?

"Cijelog života sam džoker, imam godinu dana standardnih, nije mi to problem".

Još jednom je opisao svoj gol protiv Slovenije.

"Centaršut, neko je bio ispred mene, vidio sam da lopta prolazi i bio sam spreman u tom trenutku."

Da li je ekipa zadovoljila veliki broj navijača na Alijanc areni?

"Mislim da nismo zadovoljili, naš narod je malo težak, ali nadam se da ćemo uspjeti u sljedećoj utakmici da im vratimo osmijeh na lice."

Kako da Srbija dobro počne protiv Danske?

"Rekao bih ne dva, već četiri puta smo loše počeli, sa Austrijom i Švedskom. To moramo da promijenimo, od prvog minuta moramo agresivno i jako da bismo ostvarili dobar rezultat. Sa lošim početkom na sljedećoj utakmici bilo bi nam mnogo teže."

