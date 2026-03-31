Rubio žestoko isprozivao članicu NATO: Saveznici odbijaju da pomognu Americi u ratu na Bliskom istoku

Marko Rubio kritikovao Španiju zbog odbijanja pomoći u ratu na Bliskom istoku.

Američki državni sekretar Marko Rubio je kritikovao Španiju zbog zatvaranja vazdušnog prostora i zabrane korišćenja vojnih baza za napade na Iran, prenosi "Sur" dio njegovog intervjua za "Al Džaziru". Rubio je kritikovao NATO saveznike jer otkazuju pomoć Sjedinjenim Državama pošto je to danas uradila i Italija.

"Sjedinjene Države su utvrdile da je Španija, članica NATO koju su obavezne da brane, uskratila Sjedinjene Države korišćenje svog vazdušnog prostora i hvalila se time. Ali ako je NATO samo brani Evropu ako je napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo da je rasporedimo kada nam je potrebno, to nije baš dobar aranžman.

Teško je ostati angažovan i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve to će morati da se preispita", rekao je Rubio.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.