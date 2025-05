Savez sindikata Srpske traži novo povećanje plata: "Poslodavci odmaraju i neće da pričaju o pravima radnika"

Savez sindikata Republike Srpske zahtijeva da se krajem maja krene u pregovore o novom povećanju najnižih plata i uvođenju bar još dvije kategorije zakonskih minimalaca u skladu sa stručnom spremom.

Ovo je danas rekla predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić nakon sjednice Predsjedništva Saveza sindikata kojem je prisustvovao i predsjednik entitetske vlade Radovan Višković.

"Odlučili smo da ovaj Međunarodni praznik rada obilježimo za pregovaračkim stolom, a ne na ulici kako smo radili prethodne godine. Pozvali smo i predsjednika Unije udruženja poslodavaca koji je rekao da putuje i da odmara. To je u redu, ali nije u redu da poslodavci odbijaju da razgovaraju o pravima radnika, dok vrlo rado govore o podsticajima iz budžeta po raznim osnovama", rekla je Mišić, penosi Fena.

Ona je navela da je Savez sindikata RS-a, na osnovu zvaničnih podataka institucija RS, uradio analizu o tome šta je donio novi sistem uređenja minimalnih plata.

Od početka godine obračunavaju se minimalne plate u četiri kategorije: nekvalifikovana radna snaga (950 KM), kvalifikovana radna snaga sa trogodišnjom srednjom školom (1.000 KM), kvalifikovana radna snaga sa četvorogodišnjom stručnom spremom (1.200 KM) i visoka stručna sprema (1.300 KM).

Sindikat je analizirao poslovanje i plate u granama koje imaju najznačajniji broj radnika.

"Dobit u prerađivačkoj industriji tokom prošle godine je bila 637 miliona KM i veća je za tri posto, odnosno za 16 miliona KM. Dakle, nije se desio potop kako su tvrdili poslodavci", navela je Mišić.

Grana koja, također, zapošljava mnogo radnika je trgovina i tokom prošle godine, kako je rekla predsjednica Saveza sindikata RS-a, iznosila je 834 miliona ili 4,4 posto, odnosno za 35 miliona KM više nego u 2023. godini.

"Građevinarstvo koje je posebno zanimljivo, a svi znamo šta se događa u toj branši, rast je zabilježen za osam posto ili za 25 miliona KM", istakla je Mišić.

Međutim, ukupna dobit realnog sektora bilježi pad. Ali, taj pad se desio tamo gdje se, kako tvrdi Mišić, nije smio desiti.

"To je Elektroprivreda RS-a sa svim svojim zavisnim preduzećima. Znamo šta se desilo tamo i to je pitanje za one koji upravljaju tim sistemom", istakla je Mišić.

Zatim, tu su, kako je dodala, javna preduzeća "Šume RS" i "Željeznice RS" gdje će Vlada "morati da bude mnogo više ozbiljnija i da postoji odgovornost".

Istovremeno, plate u prerađivačkoj industriji, u prvom kvartalu od kada se primjenjuje novi sistem obračuna plata, rasle su za 4,2 posto u prosjeku, u trgovini za 3,6 posto, u poljoprivredi je niža, u građevinarstvu je rasla za 4,1 posto rasla, a u komunalnim djelatnostima je zabilježen prosječan rast za 1,8 posto.

"Rast plata do tri posto je na nivou statističke greške. Da nismo uveli drugačiji sistem obračuna plata, podaci bi bili katastrofalniji", tvrdi Ranka Mišić.

Premijer RS Radovan Višković tvrdi da je Vlada partner Savezu sindikata RS.

Prema njegovim riječima, cilj Vlade RS je da se postigne dogovor oko minimalnih plata najkasnije do oktobra - novembra.

"Da se to ne radi u posljednjem času jer sindikat i poslodavci ne mogu da postignu dogovor pa Vlada donose odluku. Treba postići dogovor kako bi, eto, i poslodavci na vrijeme znali kako ulaze u novu godinu zbog kalkulacija u poslovanju", poručio je Višković.

On je rekao da se iz budžeta RS izdvaja godišnje oko 415 miliona KM podsticaja i subvencija za privredu.

Višković je dodao da je Vlada RS takođe napravila svoju analizu primjene novog obračuna plata u RS i da će rezultate saopštiti poslije obračuna aprilskih plata.

