5 parfema koji su definitivno hit 2026. godine: Mirišu na čisto, odišu luksuzom i elegancijom

Parfemi koji mirišu na čist veš postali su vodeći trend – otkrijte 5 najboljih mirisa koji daju efekat luksuzne svježine i elegancije.
- "Clean" parfemi koji mirišu na čist veš postali su veliki trend.
- Diskretni su, elegantni i ostavljaju utisak luksuzne svežine.
- Među favoritima su Byredo, Maison Margiela i Zara.
Nešto je neodoljivo u mirisu svježe opranog veša – taj osjećaj čistoće, mira i novog početka. Upravo taj efekat danas je jedan od vodećih beauty trendova.
Umjesto teških i slatkih parfema, sve više žena bira "clean" mirise koji podsjećaju na čistu kožu, mekane peškire i posteljinu osušenu na suncu. Ovi parfemi su diskretni, ali ostavljaju snažan utisak elegancije i urednosti. U nastavku su najpoznatiji parfemi koji daju upravo taj efekat.
Byredo Blanche – miris čiste posteljine na koži
Ovaj parfem je gotovo sinonim za "clean" estetiku. Kombinuje aldehide, bijelu ružu i mošus, stvarajući utisak svježe opranih čaršava i čiste kože.
Miris je nježan, puderast i minimalistički – idealan za one koji žele da mirišu luksuzno, ali nenametljivo.
Maison Margiela "Lazy Sunday Morning" – efekat mekih, toplih čaršava
Ako volite miris jutra provedenog u krevetu, ovaj parfem je pravi izbor.
Donosi kombinaciju bijelog mošusa i blagih cvjetnih nota, stvarajući osjećaj meke, čiste posteljine i opuštenosti.
Savršen je za dane kada želite da djelujete nježno, smireno i prirodno.
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis – sofisticirana svežina
Ovaj parfem je definicija elegancije u svijetu "čistih" mirisa.
Spaja citrusne note poput limuna i bergamota sa cvjetnim akordima i mošusom, dajući utisak luksuzne čistoće – kao da ste upravo ušli u hotelsku sobu sa svježe opranom posteljinom.
Idealan je za posao i situacije kada želite suptilan, ali upečatljiv miris.
Zara Energetically New York – pristupačna opcija koja osvaja
Ako tražite budžetsku varijantu, ovaj parfem je odličan izbor.
Nudi moderan, čist i urban miris koji podjseća na svježinu i minimalizam velikih gradova.
Lagan je za nošenje i savršen za svaki dan.
Acne Studios x Frédéric Malle – luksuzni "hotel efekat"
Ovaj parfem odiše sofisticiranošću i osjećajem luksuza.
Kombinacija aldehida i nježnih cvjetnih nota daje utisak mekog peškira iz luksuznog hotela – čistog i elegantnog.
Dugotrajan je i ostavlja profinjen trag koji djeluje skupo i pažljivo odabran.
Zašto svi žele ovaj tip parfema
Parfemi koji mirišu na čist veš postali su popularni jer:
- djeluju uredno i sofisticirano
- nisu napadni
- bude osjećaj sigurnosti i svježine
U svijetu prepunom intenzivnih mirisa, oni donose jednostavnost koja djeluje luksuzno, piše Ona.
Ovaj trend je tu da ostane
Danas luksuz više nije u tome da se parfem osjeća na kilometar – već da ostavi utisak čistoće, elegancije i prirodne ljepote.
Upravo zato parfemi koji mirišu na sveže opran veš postaju novi favorit žena širom svijeta.