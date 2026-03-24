logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hit boja za proljeće 2026: Osvježava ten i daje eleganciju, evo kako da je kombinujete

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Kobaltno plava je hit boja za proljeće 2026. Saznajte kako da je kombinujete i osvježite svoj stil bez velikih promjena.

Hit boja za proljeće 2026 Izvor: Prostock-studio/Shutterstock

  • Kobaltno plava je hit boja za proljeće 2026
  • Osvježava ten i podiže i najjednostavniji autfit
  • Lako se kombinuje – od teksasa do elegantnih varijanti

Postoje nijanse koje jednostavno imaju moć da ožive i najjednostavniju kombinaciju. Jedna od njih je i kobaltno plava – intenzivna, čista i energična boja.

Dinamična, ali istovremeno sofisticirana, ova nijansa savršeno balansira između elegancije i hrabrosti. Za razliku od mnogih drugih jarkih tonova, kobaltno plava ne zamara pogled.

Naprotiv, osvježava ten i daje licu prirodan, diskretan sjaj, koji svi volimo da vidimo u ogledalu. Zato će da bude novi modni trend za 2026. godinu.

Mala doza boje koja mijenja cijeli autfit

Kobaltno plava funkcioniše kao prava modna injekcija svježine. Ako u svakodnevnom stilu najčešće birate crne, sive ili braon tonove, ova boja može biti savršen način da razbijete monotoniju i unesete novu energiju u kombinacije.

Posebno lijepo funkcioniše uz zemljane i neutralne nijanse, stvarajući skladan, ali upečatljiv kontrast. Rezultat je izgled koji odiše samopouzdanjem i modernom elegancijom.

Moderno obučena devojka
Izvor: Creative Lab/Shutterstock

Kako nositi kobaltno plavu

Jedan od najsigurnijih izbora je kombinacija sa teksasom. Zamislite kobaltno plavi džemper ili košulju u paru sa klasičnim indigo ili svijetlim farmerkama – efekat je svjež, moderan i potpuno nenametljiv.

Ako ste raspoloženi za hrabriji modni izraz, možete se odlučiti i za total blue kombinaciju. Blejzer i pantalone u istoj kobaltnoj nijansi stvaraju snažan, savremen i vrlo elegantan izgled koji je idealan i za posao i za večernje prilike.

Ova boja se odlično slaže i sa bijelim, krem ili braon tonovima, što je čini savršenim izborom za poslovne kombinacije. Čak i mala doza – poput torbe, cipela ili drugog modnog dodatka – može unijeti živost i karakter u najjednostavniji autfit, piše SuperŽena.

Ako tražite način da osvježite garderobu bez velikih promjena, kobaltno plava je detalj koji će napraviti veliku razliku.

Pogledajte i modu za žene preko 50 godina:

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda boja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA