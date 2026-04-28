Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora FBI

Autor N.D. Izvor SRNA
Protiv bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsa Komija podignuta je optužnica zbog fotografije školjki na kojima su brojevi, što je procijenjeno simboličnom prijetnjom američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora FBI Izvor: Shutterstock/Dzelat

Komi je u maju prošle godine na društvenim mrežama objavio fotografiju školjki na kojima si ispisani brojevi "86 47", uz opis "kul formacija školjki na mojoj šetnji plažom".

Kritičari su rekli da se brojevi odnose na eliminaciju ili ubistvo američkog predsjednika, jer broj 86 može da se odnosi na oslobađanje od nečega ili izbacivanje nečega, a Tramp je trenutno 47. predsjednik SAD, prenosi Si-En-En.

Tajna služba je privela Komija na razgovor u Vašingtonu, što je neuobičajen korak agencije zbog nekonkretne prijetnje.

Tadašnji sekretar Ministarstva za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem je najavila istragu protiv Komija zbog, kako je rekla, poziva "na atentat" na Trampa.

Komi je istog dana uklonio objavu, a na društvenim mrežama je napisao da je na plaži uočio školjke koje je iskoristio za ispisivanje "političke poruke", ali da "nije shvatio da neki ljudi povezuju te brojeve sa nasiljem".

Ovaj slučaj označava novi napor Trampovog Ministarstva pravde da osudi Komija, koji je postao žestoki kritičar predsjednika nakon što ga je Tramp otpustio 2017. godine zbog istrage o miješanju Rusije.

Možda će vas zanimati

