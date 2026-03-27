Hakeri povezani sa Iranom provalili u privatni mejl direktora FBI: Objavili njegove fotografije i videa (Foto)

Hakeri povezani sa iranskom vladom pristupili su ličnom imejlu direktora FBI-a Kaša Patela i objavili materijale, uključujući fotografije i dokumenta, koje su preuzeli sa njegovog naloga, potvrdio je izvor za CNN.

Hakeri su objavili seriju Patelovih fotografija iz perioda prije nego što je postao direktor FBI-ja, za koje tvrde da su ukradene sa njegovog ličnog naloga. Izvor upoznat sa incidentom potvrdio je autentičnost slika.

Ukradeni imejlovi vjerovatno datiraju iz perioda od 2011. do 2022. godine i uključuju privatnu i poslovnu prepisku koju je Patel vodio sa raznim kontaktima.

Ono što hakerska grupa naziva probojem "neprobojnih" sistema FBI-a zapravo je nešto mnogo svakodnevnije - objavljivanje dokumenata poput porodičnih fotografija i detalja o Patelovoj prethodnoj pretrazi za stanom, rekao je istraživač Ron Fabela.

Američki obavještajni zvaničnici su više puta upozoravali na mogućnost odmazde hakera povezanih sa Teheranom koji se svete za američko i izraelsko bombardovanje Irana koje je počelo prošlog mjeseca. Takođe, ovo nije prvi put da su hakeri koje podržava Iran pristupili Patelovim privatnim podacima.

Krajem 2024. godine, samo nekoliko nedjelja prije imenovanja za direktora FBI-ja, Patela su zvaničnici obavijestili da je bio meta iranskog hakerskog napada i da je pristupljeno nekim od njegovih privatnih komunikacija.

Hakovanje iz 2024. godine bilo je dio šireg pokušaja stranih hakera, iz Kine i Irana, da pristupe nalozima novih Trampovih zvaničnika, uključujući sadašnjeg zamjenika državnog tužioca Toda Blanša, bivšeg privremenog američkog tužioca za Istočni okrug Virdžinije Lindzi Haligan i Donalda Trampa mlađeg.

Hakerska grupa povezana sa Iranom, koja je preuzela odgovornost za provalu u Patelove imejlove u ovom najnovijem napadu, takođe je bila odgovorna za sajber napad ranije ovog mjeseca koji je poremetio poslovne operacije velikog američkog proizvođača medicinskih uređaja.

Hakeri su tada rekli da se svete za raketni napad na osnovnu školu u Iranu, u kojem je, prema iranskim državnim medijima, poginulo najmanje 168 djece. Pentagon je saopštio da istražuje incident.

Ministarstvo pravde optužilo je hakere da rade za iransko Ministarstvo obaveštajnih poslova i bezbjednosti. Ministarstvo je odgovorilo na hakovanje kompanije za medicinske uređaje zapljenom veb stranica koje su hakeri povezani sa Iranom koristili da bi ometali njeno poslovanje, izvještava CNN.