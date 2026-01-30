Agenti FBI-ja obučavali taktičke jedinice policija u BiH (FOTO)

Agenti za specijalne operacije američkog FBI-ja ove sedmice su pružili naprednu obuku taktičkim jedinicama Agencije za istrage i zaštitu, ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, te Policije Brčko distrikta, saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

Izvor: Ambasada SAD u BiH

"SAD su ponosne na partnerstvo sa BiH u jačanju naše zajedničke sposobnosti da se borimo protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima", navodi su u saopštenju.

Iz Ambasade SAD u BiH su napomenuli da se dijeljenjem stručnog znanja i jačanjem kapaciteta podržava bezbjednija budućnost za obje zemlje i cijeli region.

The United States is proud to partner with Bosnia and Herzegovina (BiH) to strengthen our collective ability to combat organized crime and narcotics trafficking.



Napredna obuka trajala je od ponedjeljka, 26. januara, do danas.