Agenti FBI-ja obučavali taktičke jedinice policija u BiH (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Agenti za specijalne operacije američkog FBI-ja ove sedmice su pružili naprednu obuku taktičkim jedinicama Agencije za istrage i zaštitu, ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, te Policije Brčko distrikta, saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

FBI održao naprednu obuku za policijske snage u BiH Izvor: Ambasada SAD u BiH

"SAD su ponosne na partnerstvo sa BiH u jačanju naše zajedničke sposobnosti da se borimo protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima", navodi su u saopštenju.

Iz Ambasade SAD u BiH su napomenuli da se dijeljenjem stručnog znanja i jačanjem kapaciteta podržava bezbjednija budućnost za obje zemlje i cijeli region.

Napredna obuka trajala je od ponedjeljka, 26. januara, do danas.

