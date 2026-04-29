ČITAOCI REPORTERI

Umjesto zatvora 17.800 KM: Kaznu od pola godine zatvora Vasvija Vidović zamijenila novčanom

Umjesto zatvora 17.800 KM: Kaznu od pola godine zatvora Vasvija Vidović zamijenila novčanom

Autor Dragana Božić Izvor Detektor.ba
Sarajevska advokatica Vasvija Vidović koju je Sud Bosne i Hercegovine osudio za sprečavanje dokazivanja na pola godine zatvora je kaznu zamijenila novčanom, potvrđeno je iz Državnog suda.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Kako navodi Detektor.ba, iz Suda su naveli da je zatvorska kazna zamijenjena novčanom u iznosu od 17.800 maraka.

Prema presudi Apelacionog vijeća, Vidović je proglašena krivom što je 18. decembra 2023. godine, oko 18:00 sati, nakon što je pristupila u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kao branilac tada osumnjičenog Ranka Debevca, svjesna svojih protupravnih radnji, preuzela mobitel koji je on držao kod sebe.

Kako je navedeno, Vasvija Vidović je telefon koji služi dokazivanju uzela s ciljem da znatno oteža dokazivanje protupravnih radnji u krivičnom postupku protiv Debevca.

Odlučujući o visini kazne, Sud je uzeo u obzir ličnost optužene, da ranije nije osuđivana i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.

Vijeće je odbilo prijedlog Tužilaštva BiH da se Vidović izrekne mjera zabrane obavljanja advokatske dužnosti.

Suđenje Vidović obnovljeno je nakon što je ukinuta prvostepena presuda iz februara prošle godine kojom je osuđena na godinu zatvora zato što je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Debevca, koji je u decembru 2023. bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja.

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

