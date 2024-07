Svjedok na suđenju Vasviji Vidović: "Predsjednik Suda BiH joj ubacio svoj telefon u torbu"

Inspektor Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH Dragan Pekić svjedočio je danas na ročištu protiv advokata Vasvije Vidović.

Pekić je na ročištu protiv advokata Vasvije Vidović, optužene za sprečavanje dokazivanja nakon hapšenja predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, da je vidio kada je Vidovićeva prinijela torbu u koju je Debevec ubacio svoj mobilni telefon.

Pekić je kao svjedok Tužilaštva ispričao da je 18. decembra sa kolegama otišao u ugostiteljski objekat u kojem je bio Debevec, kome su uručili nalog za hapšenje, te ga zamolili da pođe sa njima.

"Prije ulaska u vozilo pokušao je dati telefon svom vozaču, pratiocu. Kolega Senaid Muminović je to vidio i rekao mu da to ne radi", naveo je Pekić.

On je ispričao da je Debevec, kada su došli u Sipu stavio na sto dva telefona, kao i torbu u kojoj je bio treći telefon. On je rekao i da su pokušali da izvrše pretres na osnovu odredbe koja im to omogućava u slučajevima kada postoji opasnost od sakrivanja dokaza, ali da je Debevec uzimao torbu i govorio da će je "braniti životom".

Pekić je naveo da je tada došla Vidovićeva, te da su je upoznali o činjenici da osumnjičeni odbija da preda telefon iz torbe, prenosi "Birn".

Svjedok je ispričao da je Debevec zahtijevao da inspektori izađu iz prostorije, kako bi razgovarao sa Vidovićevom, te da su oni to i učinili.

"Ostavili smo otvorena vrata, kako bi vršili nadzor iz hodnika. Međutim, Debevec je nekoliko puta ustajao i zatvarao vrata, a mi smo ih otvarali", rekao je Pekić.

On je dodao da je sa još dvojicom kolega prešao u drugu prostoriju koja ima ogledalo prema prostoriji u kojoj su ostali Debevec i Vidovićeva.

"Vidjeli smo da je Vasvija prinijela torbu između sebe i Debevca. On se osvrtao lijevo, desno, izvadio telefon iz svoje torbe i stavio u torbu gospođe Vidović", rekao je svjedok.

Pekić je dodao da je o tome obavijestio svog šefa, kao i tužioca, te da je pitao Vidovićevu da li se kod nje u torbi nalazi telefon, što je ona negirala.

"Odveli smo je na skener koji je pokazao da u torbi ima telefon. Rekli smo joj da ga izvadi i otključa ako je njen. Ona je tada već bila pod stresom. Nije znala da ga otključa, rekla je da joj je Debevec stavio telefon u torbu", rekao je Pekić i dodao da je Vidovićeva nakon toga uhapšena.

Odbrana je svjedoka ispitivala o procedurama prilikom hapšenja i pretresa, kao i aktima koje su sačinili, te o tome zbog čega nisu insistirali na pretresu Debevca, iako je pokušao da sakrije telefon.

Danas je svjedočio i Miljan Mičić, koji je rekao da u Sipi obavlja poslove kontrole na ulazu u zgradu i da je Vidovićeva, kada je došla nakon hapšenja Debevca, ostavila svoj telefon.

Vidovićeva je optužena za sprečavanje dokazivanja nakon hapšenja Debevca u decembru prošle godine, zbog zloupotrebe položaja i falsifikovanje isprava.

