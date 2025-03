Meteorolozi najavljuju: Od petka stabilno i toplije vrijeme u Srpskoj

Stabilizacija vremena, bez padavina u Republici Srpskoj očekuje se u petak, 4. aprila, sa temperaturom vazduha do 20 stepeni Celzijusovih, rekla je Ana Stojanović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ona je navela da će padavine slabiti u srijedu i četvrtak, 2. i 3. aprila.

Stojanovićeva je rekla da jutros u sjevernim područijma Srpske ima sunca, dok je u ostalim predjelima oblačno i dalje ima slabe kiše, a ponegdje i slabog snijega, te da se uveče očekuju jače padavine.

"Sutra tokom dana biće slabije padavine, a uveče ponovo jače. Vjetar je pojačan, u Hercegovini imamo olujne udare, a što se tiče toplijeg i sunčanijeg vremena to nas očekuje od srijede", navela je Stojanovićeva za Srnu.

Ona je rekla da će maksimalna temperatura vazduha tokom naredna tri dana biti od sedam do 12 stepeni, na jugu do 16 stepeni, a u petak, 4. aprila, od 15 do 20 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima do devet stepeni.

Prema prognozi vremena, sutra se nastavlja oblačno i hladnije vrijeme sa prolaznom slabom kišom koja će se premještati od istoka ka zapadu, dok će na planinama ponegdje padati snijeg.

U srijedu se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i slabu kišu ponegdje, dok će na jugu biti pretežno sunčano, a vjetar će postepeno slabiti.

U četvrtak će biti toplije i promjenljivo oblačno uz više sunčanih perioda, a slaba kiša moguća je samo još ponegdje na istoku, dok će u petak tokom dana biti pretežno sunčano i još toplije uz prolaznu oblačnost.