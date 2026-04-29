Mjere zabrane u aferi “Koverta”: Dekanu, ministrima i inspektorima oduzete funkcije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinski sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane optuženima za korupcijsku aferu u predmetu "Koverta" kojim su obuhvaćeni univerzitetski profersori, inspektori i političari.

Oni se terete za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, te prevaru u službi.

Muhamedu Ajanoviću zabranjeno je obavljanje funkcije dekana i profesora na Stomatološkom fakultetu, zabranjeno mu je posjećivanje tog fakulteta, Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i kantonalnog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, a određena mu je i zabrana kontaktiranja i sastajanja sa svjedocima.

Dalili Hakalović zabranjeno je obavljanje funkcije glavnog prosvjetnog inspektora u kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove, posjećivanje zgrade inspekcije, Stomatološkog fakulteta, te sastajanje i kontaktiranje sa svjedocima.

Endi Pavić Pečenković zabranjeno je obavljanje funkcije kantonalnog ministra, a izrečena joj je i zabrana sastajanja i kontaktiranja sa svjedocima.

Dženiti Viteškić određena je zabrana obavljanja funkcije pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i zabrana sastajanja i kontaktiranja sa svjedocima.

Članovima Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu određena je zabrana obavljanja funkcije u Upravnom odboru, te sastajanje i kontaktiranje sa svjedocima.

Sud je jedino odbio prijedlog tužilaštva za izricanje mjera zabrane napuštanja boravišta i putovanja optuženom Muhamedu Ajanoviću, kao i mjere zabrane da mu se oduzmu putne isprave, zbog čega je Tužilaštvo Kantona Sarajevo najavilo žalbu na ovaj dio rješenja Suda. 

(Srna)

