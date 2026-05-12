Amidžić: Ukidanje akciza značilo bi kraj infrastrukturnih projekata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je tokom Jahorina ekonomskog foruma da je pitanje akciza problem političke, a ne ekonomske prirode i da bi ukidanje akciza značilo odustajanje od infrastrukturnih projekata.

Amidžić o ukidanju akciza Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Amidžić je rekao da je ono što proizilazi iz globalnog poremećaja usljed dešavanja na Biskom istoku, političke prirode, a de se samo pokušava nametnuti kao ekonomski predmet.

"U situaciji danas ne može se očekivati ekonomski odgovor", rekao je Amidžić na panelu o temi "Održivo tržište bez sive zone: Partnerstvo države i privrede" koji je održan u okviru Jahorina ekonomskog foruma.

On je istakao da je Republika Srpska umanjila akcize 10 feninga po litru.

"Ljudi će reći to nije ništa značajno, a kada poskupi za 10 feninga, onda jeste", rekao je Amidžić i dodao da bi svako ko podržava ukidanje akciza morao da se odrekne infrastrukturnih prijekata koji se finansiraju od indirektonog oporezivanja.

Pomoćnik direktora Sektora za poreze Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) Vinko Skoko rekao je, tokom diskusije na panelu, da bi bilo kakva izmjena akcize uticala na realnu stabilnost BiH.

"Svaka promjena iziskuje dodatna finansijska sredstva. Na kraju ne bi dobili ništa, samo bi izgubili vrijeme", ukazao je Skoko. 

(Srna)

