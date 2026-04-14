U Srpskoj od danas povrat 10 feninga po litri goriva

Autor Haris Krhalić
0

Nakon 14 dana od donesene odluke, danas počinje povrat od 10 feninga od akcize na naftne derivate.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na određenim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj od danas počinje povrat 10 feninga od akcize na naftne derivate, potvrdio je za RTRS Milovan Bajić, direktor "Krajina petrola".

"Na određenim pumpama počinje primjena danas na svim ostalim sutra. Ono što građani treba da znaju da će morati dokazati da su stanovnici Republike Srpske, da je vozilo registrovano u BiH i ako žele biće im umanjeno 10 feninga po litru od ukupne cijene. Mi ćemo za te iznose na osnovu dogovora o poslovno tehničkoj saradnji to regulisati kasnija sa Vladom Republike Srpske", istakao je Bajić.

Podsjećamo, Vlada Srpske je 1. aprila donijela Odluku o direktnoj podršci zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Primjera radi, u slučaju da natočite gorivo u vrijednosti od 50 KM, za taj novac dobićete približno 13 litara dizela pa će vaš račun biti umanjen za 1,30 KM.

