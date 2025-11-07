Tihi simptom visokog šećera u krvi: Endokrinolozi upozoravaju, nikada ne smijete da ga ignorišete

Uvijek je najbolje da ljekaru pomenete i ovaj, naizgled bezazleni, simptom.

Izvor: YouTube/Mayo Clinic

Pretjerana žeđ može da bude tihi, ali važan rani znak visokog šećera u krvi koji ne smijete da ignorišete.

Ako se hiperglikemija ne liječi, može da dovede do ozbiljnih komplikacija poput srčanih i moždanih udara, oštećenja bubrega i vida.

Zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost i smanjenje unosa šećera i alkohola značajno smanjuju rizik od dijabetesa.

Visok šećer u krvi, poznat i kao hiperglikemija, nastaje kada količina šećera u krvi premaši ono što tijelo može da iskoristi za energiju. Ako se ne liječi, može da dovede do ozbiljnih komplikacija, pa čak i smrti. Većina ljudi ne osjeća simptome hiperglikemije sve dok nivo šećera ne postane znatno povišen, a rani znaci često se zanemaruju.

Endorkinolozi su govorili za Parade o ranim simptomimavisokog šećera u krvi, komplikacijama neliječene hiperglikemije i navikama koje mogu da poboljšaju kontrolu glukoze.

Tihi simptom visokog šećera u krvi

Visok šećer u krvi izaziva neke prilično uobičajene simptome koje mnogi pripisuju stresu, nedostatku sna ili užurbanom ritmu života ili ih uopšte ne primijete. Ipak, postoji jedan simptom koji, prema mišljenju endokrinologa, nikako ne smijete da ignorišete, a to je pretjerana žeđ.

Povišen šećer u krvi tjera bubrege da rade više kako bi izbacili višak šećera iz organizma. To dovodi do češćeg mokrenja i mogućeg dehidriranja. Kada dođe do dehidracije, javlja se osjećaj žeđi.

"To je zapravo jedan od najčešćih ranih znakova koje primjećujemo kod osoba sa povišenim šećerom", objašnjava dr Samar Sing, endokrinolog.

Dr Jun Kuk Kim, endokrinolog, dodaje da to može da dovede do začaranog kruga.

"Ljudi često posegnu za sokovima ili gaziranim pićima, a to dodatno povećava nivo šećera i još više pogoršava dehidraciju".

Stručnjaci upozoravaju da, ako osjećate pojačanu žeđ, naročito ako je praćena učestalim mokrenjem, treba da zakažete pregled kod ljekara.

"Jednostavna analiza krvi može da otkrije povišen nivo glukoze i pomogne da se dijabetes ili predijabetes otkriju u ranoj fazi, kada se najlakše kontrolišu. Kod osoba koje već imaju dijabetes, prekomjerna žeđ može da znači da je šećer previsok, pa je važno provjeriti glukozu, razmotriti terapiju ili insulin i konsultovati ljekara ako simptomi potraju", kaže dr Sing.

Ostali simptomi visokog šećera u krvi

Pored žeđi, među ranim znacima hiperglikemije su i:

učestalo mokrenje,

pojačan apetit,

glavobolja i

zamućen vid.

Ako visok šećer potraje, mogu da se jave i dodatni simptomi poput:

umora,

sporog zarastanja rana i

gubitka težine.

"Ovi simptomi mogu da se razvijaju postepeno i često se miješaju sa drugim stanjima, pa je važno obratiti pažnju", ističe dr Sing.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa lekarom. Pre nego što primenite bilo koji savet iz oblasti medicine, obavezno se posavetujte sa stručnjakom.

(Mondo.rs)