Himna BiH izviždana u "Pioniru": Poslije haosa u Sarajevu, ovako je reagovala publika u Beogradu

Srbija i Bosna i Hercegovina se sastaju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zvižduci su pratili himnu BiH, dok je Jokić predvodio reprezentaciju Srbije.

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Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a "zmajevi" su dočekani zvižducima na zagrijavanju.

Takođe, himna Bosne i Hercegovine je izviždana kada se začula pred srpskim navijačima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:24 Zvižduci za himnu Bosne i Hercegovine u Pioniru Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Više zvižduka čulo se na početku intoniranja himne, a onda su zvižduci praktično prestali pred kraj. Potom je intonirana himna Srbije koju je pjevala zajedno čitava hala, a videli smo i Nikolu Jokića koji kao kapiten prvi put predvodi Srbiju na meču u Beogradu, i već je pričao da mu je posebna čast zbog toga.

Pogledajte i kako je to izgledalo:

Pogledajte 01:02 Nikola Jokić peva himnu Bože pravde i krsti se Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Bosna i Hercegovina: Alibegović, Vrabac, Sertović, Gegić, Simanić, Lazić, Talić, Gutić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić, Garza

Srbija: Dangubić, Jović, Momirov, Ristić, Jokić, Lakić, Ðurišić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Novak, Barna