Pit Maravič, legendarni košarkaš srpskog porijekla, nekoliko sati pred smrt igrao basket!

Tragična sudbina jednog od najboljih košarkaša u istoriji, koji je imao srpsko porijeklo.

Legendarni američki košarkaš srpskog porijekla Piter Maravič preminuo je 5. januara 1988, sa 40 i po godina. Bio je jedan od najboljih igrača u istoriji, velikan Nju Orleans/Juta Džeza i petostruki NBA Ol-star.

Preminuo je samo nekoliko sati nakon što je odigrao posljednju partiju basketa i ostao je sačuvan video-snimak te njegove partije u Pasadeni.

Maravič je doputovao iz svog doma u Kovingtonu u Lujzijani da bi učestvovao u radio-emisiji lokalnog evangelističkog autora Džejmsa Dobsona, koji je takođe igrao taj basket sa "Pistol Pitom".

Dobson je svojevremeno izjavio da je posljednje što je Maravič izgovorio bilo: "Osjećam se sjajno".

Predvidio svoju smrt

Godinama prije toga, 1974, Pit Maravič je kobno najavio svoju smrt. "Ne želim da igram 10 godina u NBA ligi i da umrem od srčanog udara sa 40 godina".

Ipak, jeste igrao 10 godina, od 1970. do 1980. godine, pa preminuo od srčanog udara u Pasadeni. Novinar koji je od njega uzeo tu izjavu, Endi Nuco, ostao je bez teksta kada je saznao šta se dogodilo Maraviču.

"To je malo jezivo. Ta priča je stajala na mom stolu kada sam došao na posao nakon njegove smrti. Čitao sam je i čitao, čitao, pa opet čitao... Sve se poklopilo", rekao je on 1988. godine.

Polemike oko uzroka smrti

Nakon iznenadne smrti, Maravičevo tijelo je odnijeto na obdukciju i tamo je utvrđeno da je preminuo od rijetkog, urođenog problema sa srcem. Nedostajala mu je lijeva koronarna arterija, krvni sud koji dovodi krv u srčani mišić. Zbog takvog stanja njegova desna koronarna arterija bila je uvećana i nadoknađivala je taj zaostatak.

Obdukcijom je utvrđeno da je desna koronarna arterija bila široka osam milimetara, a da je lijeva imala prečnik od dva milimetra. Patolozi su pretpostavili da je uzrok smrti bio nesklad između snabdijevanja i potreba u području koje opslužuje lijeva arterija.

Ipak, doktor Erik Bejts iz Mičigena je naknadno utvrdio u svojoj studiji da je "izvjesnije da je Maravič preminuo od miokarditisa, bolesti srčanog mišića koja se sa godinama razvila, a ne zbog toga što je imao urođenu bolest koronarnih arterija".

Jedan od tvoraca moderne košarke

Pistol Pit Maravič je tokom koledž karijere u Luzijani od 1967. do 1970. godine postizao 44 poena po utakmici i postao slavan i prije nego što je kročio u NBA. Duga kosa, spuštene čarape i atipičan izgled u tom periodu učinili su ga prepoznatljivim, ali ipak ne koliko njegovo košarkaško umijeće.

Imao je nevjerovatne vještine i tehniku. Vođenje lopte, dribling, šutevi, dodavanja... I tada je igrao prema standardima koji važe i u današnjoj košarci. Između ostalog, postizao je po 68 poena na utakmicama bez trojke. To ga je učinilo članom Kuće slavnih i najboljim strijelcem NBA lige 1977. godine.

Nosio je dres Atlante, Nju Orleansa/Jute i Boston Seltiksa, u kojima je završio desetogodišnju profesionalnu karijeru.

Srpsko porijeklo i strogi otac

Maravičev otac vukao je srpsko porijeklo od imigranata iz Jugoslavije. Bio je profesionalni košarkaš koji je poslije karijere postao trener i učio je svog nasljednika odmalena vještinama na terenu.

Bio je poznat po teškom karakteru i po tome da je bio izuzetno zaštitnički nastrojen prema sinu. Čuvao ga je od bilo koje vrste opasnosti i prijetio mu je da ga će upucati pištoljem ako ga uhvati da pravi probleme ili da pije. Maravič senior preminuo je godinu prije sina, 1987, dok je majka "Pistol Pita" Helen Grejvor preminula na njegovom košarkaškom vrhuncu, 1974, sa samo 49 godina.

