Srbin učio Amerikance košarci i umro sa 39 na terenu: "Danas bi davao po 57 poena i 13 trojki, izračunali su"

Pit Maravič, poznat i po nadimku Pistol Pit, bio je jedinstvena NBA zvijezda. Imao je srpske korijene i dar za košarku kakav se rađa jednom ili nijednom u generaciji.

Izvor: Youtube/1avardac

Legendarni NBA košarkaš Pit Maravič (1947-1988) bio je košarkaš ispred svog vremena, jedan od najkreativnijih u istoriji. Istovremeno, ostao je upamćen i kao jedan od najvještijih igrača, jer je njegov talenat ostavljao bez daha.

Maravič je potomak srpskih iseljenika u Sjedinjene Države, rođen u gradu Alikvipa u Pensilvaniji i talentom je oduševljavao najprije u srednjim školama u Južnoj i Sjevernoj Karoliniji, a potom je na koledžu Lujzijana Stejt prosječno postizao 44,2 poena za tri godine. I to u periodu bez trojki.

U NBA ligi igrao je od 1970. do 1980, ostavivši dubok trag u Atlanti, Nju Orleansu (Juti Džez) i na kraju u Boston Seltiksima. I ovdje bi trebalo podsjetiti da je igrao u eri bez trojki i da postizao i po 68 poena za Nju Orleans Džez protiv Njujork Niksa u sezoni 1976/77, tri godine prije uvođenja linije za tri poena u NBA (1979).

"Uradio sam mnogo stvari na koledžu. Bio sam najbolji strijelac, postizao po 44 poena za tri godine... Vodeći sam strijelac svih vremena u koledž košarci. Jednog dana će biti oboren", govorio je on.

"Krenuo je sam na četvoricu i pobijedio nas"

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Pokojni Bil Volton, jedan od najuticajnijih centara u istoriji lige, živo je pamtio Maravičeve igre. Posebno meč u kojem je novoustanovljeni tim Nju Orleans Džez (danas Juta Džez) sa Pistol Pitom u sastavu dočekao njegov Portland.

"Pamtim kada je trejdovan iz Atlante u Nju Orleans. Do tada nikad nisu pobijedili, bili su najgori tim u ligi. Ništa nisu mogli da urade, a on ih je podigao. Sa Portlandom smo gostovali tamo, razbijali smo ih do poluvremena, a onda je on preuzeo utakmicu. Igrao je 'jedan na pet', pogađao skok-šuteve, horoge, bacao lopte kroz noge igračima. U posljednjem napadu utakmice vodili smo poen, a on je jurio na četvoricu naših igrača, padao u aut, šutirao iz tako teške situacije."

"Stajao sam ispod koša, čekao da uhvatim posljednji skok, nikad nisam ni pomislio da Nju Orelans može da nas pobijedi, a lopta je onda prošla kroz mrežicu", govorio je Volton 1999.

"Koljeno mu je puklo i to je promijenilo sve"

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Bil Volton je ukazao na to da su od sezone 1977/78 veliki problemi sa koljenom drastično uticali na Maravičevu karijeru. Do tada je bio dva puta član idealnog tima lige i Ol-star.

"Ako sa nekim možete da ga poredite, podsjeća me na Stiv Neša. Mada je mnogo veći i bio je mnogo bolji atleta, mogao je mnogo više da skače, sve do trenutka u kojem je pokidao koljeno. To je promijenilo sve", govorio je Bil Volton.

"Znate koliko bi danas ubacivao poena? Računali su"

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Ljubitelji košarke zauvijek su ostali impresionirani Maravičevim pogocima i prosjekom poena na Lujzijana Stejtu. I ostavlja bez daha podatak koliko bi u modernoj košarci vrijedili ti poeni. Slavni Dejl Braun (89) pokušao je da izračuna i rezultat ostavlja bez teksta.

"Nevjerovatno je to da je postizao po 44 poena u prosjeku za tri godine na koledžu, u eri kada nije bilo trojki. Dejl Braun, koji je trenirao Lujzijana Stejt koledž nakon što je Pit bio tamo (od 1972. do 1999), vratio se na njegove mečeve i zapisivao prateći rezultat iz poena u poen. U stilu 'Maravič je izveo slobodno bacanje, Maravič je pogodio skok šut sa distance, Maravič je položio loptu kroz obruč'."

Zaključak koji je izveo bio je nevjerovatan.

"Izračunao je da bi prema trenutnim pravilima u koledž košarci Pit Maravič prosječno postizao 13 ubačenih trojki po utakmici i to bi mu donijelo prosjek od 57 poena po utakmici prema današnjim pravilima. Taj čovjek bio je nevjerovatan i mnogo nam nedostaje", govorio je on 1999.

"Vrijeđao je košarkaške čistunce"

"Način na koji je vodio loptu, tako neozbiljno i tako bezbrižno, vrijeđao je mnoge košarkaške 'puriste'. Koristio je košarku kao način da se izrazi i bio je jedan od lidera u premještanju košarke u predio umjetnosti. Njegova košarka bila je forma umjetnosti", govorio je nekadašnji NBA centar Rič Keli.

Pogledajte kako je plesao Pistol Pit.

Pistol Pit Maravič najbolji potezi Izvor: Youtube/NBA

Iznenadna smrt poslije utakmice

Pit Maravič preminuo je 5. januara 1988. godine od srčanog udara u dvorani u Pasadeni, u Kaliforniji. Imao je 39 i po godina. Pao je na teren dok je igrao u dvorani lokalne crkve, nakon što je doputovao iz svog doma u Lujzijani da bi učestvovao u jednoj radio-emisiji.

Prema riječima prisutnih, posljednje što je izustio manje od minut pred smrt bilo je "Osjećam se sjajno."