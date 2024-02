Srbin bolji od Jokića i Peđe, a nikad ga niste gledali: Dao 68 poena na NBA meču, pa završio tragično! (VIDEO)

Pistol Pit, godinama najbolji Srbin koga je NBA vidjela je na današnji dan postavio nevjerovatan rekord!

Nikola Jokić je u NBA karijeri najviše poena na jednom meču postigao protiv Finiks Sansa u plej-ofu 2023. godine kada je ubacio 53 poena. Predrag Stojaković je u novembru 2006. godine dao 42 poena Šarlot Bobketsima. Ali na današnji dan davne 1977. godine jedan Srbin je postigao nevjerovatnih 68 poena na meču!

Bio je jedna od najvećih NBA zvijezda cijelu deceniju, ima svoju ulicu u Beogradu i nikada nije zaboravio domovinu, ali opet ga niko u Srbiji nikada nije gledao kako igra košarku. Ime mu je Pit Maravič, a razlog tome je jednostavan - tada nije bilo TV prenosa američke košarke u Jugoslaviji.

"Pistol Pit" kako su Maraviča zvali uvršten je u najboljih 75 košarkaša u istoriji NBA lige i jedini je Srbin na toj listi, a njegovo dostignuće u meču sa Njujork Niksima te 1977. godine je još impresivnije kada se zna da tada nije bilo šuta za tri poena, pa je Maravič najmanje 34 puta morao da provuče loptu kroz obruč kako bi došao do ovog učinka.

SRBIN DO KRAJA, STRIJELAC ZA PAMĆENJE!

Danas on ima svoju ulicu u Beogradu i to na Paliluli, a njegov otac Petar Maravič rođen je u Alikvipi u Pensilvaniji. U to mjesto puno Srba doseljenih u potrazi za boljim životom stigli su njegovi roditelji Vajo i Stana Maravić iz mesta Drežnica kod Ogulina. Pit je rođen 1947. godine, a kako je Petar koga su zvali "Pres" bio poznati košarkaški trener već sa sedam godina je uočen Pitov talenat.

U srednjoj školi su ga prozvali "Pistol Pit" zbog specifičnog stava koji je imao dok dribla loptu, a na koledžu je bio toliko dobar da i danas stoje njegovi rekordi. Atlanta ga je zato uzela kao trećeg pika na draftu i veću prvoj sezoni je on postizao po 30 poena po meču, a u takmičarskoj 1973/74 je bio drugi strijelac lige sa 27,7 poena po meču. Zatim je otišao u novoformirani Nju Orleans Džez u kome je upravo postigao nevjerovatnih 68 poena! Te sezone je bio najbolji strijelac NBA sa 24,2 poena po meču, a nažalost nije doživio da vidi svoju Srbiju. Dok je igrao košarku sa prijateljima preminuo je 5. januara 1988. godine, a kasnije je utvrđeno da je imao urođenu neliječenu srčanu manu.

