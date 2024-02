Šok za Lejkerse, Lebron hoće preko 100.000.000 dolara: Poslije ovoga mogao bi da napusti Los Anđeles!

Veliko je pitanje da li su u Lejkersma spremni da mu ispune želju.

Sa 39 godina 99 odsto košarkaša je u penziji, ali Lebron Džejms ni ne pomišlja na povlačenje. Kako navodi poznati NBA novinar Brajan Vindhorst najstariji igrač najbolje lige na svijetu je sjeo za sto sa Los Anđeles Lejkersima i tražio im je dugogodišnji ugovor! Ima Džejms šansu da potpiše produžetak saradnje na još godinu dana za 51.400.000 dolara, ali to mu nije plan.

"Ne mislim da je ovo posljednja Lebronova riječ, ali ne mislim ni da je ovo posljednja riječ Los Anđeles Lejkersa. Mislim da Lebron želi da potpiše dugogodišnji ugovor sa Lejkersima i da će se raditi o devetocifrenoj sumi", naveo je Vindhorst.

To bi značilo da će Lebron tražiti više od 100.000.000 dolara, a ostaje da se vidi da li taj novac želi za dvije ili za tri naredne sezone. Ipak, ukoliko bi potpisao trogodišnji ugovor to bi značilo da bi mu Lejkersi isplaćivali ogromnu platu i sa 42 godine!

"To će biti veći ugovor od ovoga koji ima sada. Da li će on biti spreman da ga završi i da li Lejkersi žele da mu plate tri godine po 60.000.000 dolara kada napuni 42 godine, to je potpuno druga tema", navodi Vindhorst.

Naravno Lejkersima bi se to zbog prodaje dresova i medijske popularnosti novčano isplatilo, ali je pitanje da li najslavnija NBA franšiza može da bude konkurentna sa tako starim najplaćenijm igračem. Zato su se pojavile priče da pokušavaju da trejdom dođu do Treja Janga i upare ga sa Entonijem Dejvisom kako bi ponovo mogli da dođu do titule.