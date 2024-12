Emotivna ispovijest Peđe Stojakovića: "Obezbijedio sam porodici sve, ali jedno nikad nisam uspio"!

Predrag Stojaković u emotivnoj ispovijesti govorio o tome koliko je njegova porodica teško podnijela rat i koliko je teško bilo nadoknaditi izgubljeni dom i kada je imao više nego dovoljno novca za to.

Predrag Stojaković (47) već duže od četvrt vijeka živi u Americi, u koju je došao kao evropska zvijezda i budući as Sakramento Kingsa, najbolji trojkaš na svijetu, član čuvenog tima "kraljeva" i NBA šampion sa Dalasom.

Stojaković je krajem devedesetih počeo da ostvaruje američki san, pola decenije nakon što je sa porodicom ostao praktično bez ičega. Tek što je Peđa završio osnovnu školu u rodnoj Slavonskoj Požegi u Hrvatskoj, Stojakovići su izbjegli u Beograd zbog građanskog rata.

Svoju životnu priču on je ispričao u jednom američkom podkastu.

"Interesantno je, odrastao sam u zemlji koja se zvala Jugoslavija, bila je multietnična. Mi smo bili Srbi koji su živjeli u Hrvatskoj. Igrao sam košarku samo u srednjoj školi, rekreativno, a poslije mog osmog razreda počeo je građanski rat. Moja porodica i ja bili smo prinuđeni da ostavimo sve za sobom. Otišli smo u Beograd, Srbiju, i tu je sve počelo", kazao je Stojaković.

"Jedan trener iz KK Crvena zvezda pozvao nas je i rekao 'Imam prijatelja koji je služio vojsku u tvom mjestu, vidio te je kako igraš i hoću da ti dam šansu. Imao sam 14 godina, bio sam prilično visok, imao koordinaciju, ali nisam imao košarkaške vještine. Bio je to moj prvi ozbiljan kontakt sa košarkom. Počeli smo da treniramo svakodnevno i sve je brzo kliknulo", kazao je Peđa.

"Vjerovatno bih se bavio poljoprivredom"

Prema njegovim riječima, košarka mu je pomogla u najtežem periodu.

"Košarka je bila moj bijeg. Pomogla mi je da nađem nešto novo, pozitivno. To što sam vidio svoje roditelje, to što su ostavili za sobom sve za šta su radili čitavog života... Sve do današnjeg dana razmišljam šta bi bilo da nije bilo rata. Da li bih igrao košarku. Odrastao sam u malom gradu i jedini sport kojim smo se bavili bio je onaj srednjoškolski. Vjerovatno bih nastavio putem svojih roditelja, radio bih možda u malom gradu, bio poljoprivrednik na farmi... Život donosi neočekivane stvari svakodnevno i bio je blagoslov za mene to što sam mogao da nađem izlaz i da se fokusiram na košarku".

Kao u praktično svakom intervjuu o svom igračkom razvoju, Stojaković je naglasio značaj svog učitelja iz Zvezde, Predraga Badnjarevića.

"Bio sam takođe srećan što sam imao trenera koji je bio učitelj, mentor i koji me je naučio osnovama košarke. Na neki način, 'otključao' je te stvari u meni i svakog dana sam postajao sve bolji. Odjednom sam postao najbolji igrač u svom uzrastu u zemlji".

Iako je zaigrao u Zvezdi među seniorima i asovima kao što su bili Saša Obradović, Aleksandar Trifunović, Dejan Tomašević i ostali, Stojaković je ipak košarkaški sazrio u Grčkoj. Transferom iz Zvezde u PAOK, Stojaković je riješio materijalno pitanje svoje porodice.

"Njeno srce je zauvijek ostalo tamo"

"Bilo je nevjerovatno to, bio sam dijete, a igrao sam protiv odraslih ljudi. Sa 16 godina sam postao profesionalac kada sam otišao u Grčku. To mi je bilo olakšanje, jer sam bio u stanju da obezbijedim porodici dom, ono što je izgubila. Uspio sam na nekin način da im obnovim živote. Čak i do dan-danas ipak nisam do kraja uspio u tome. Ostao sam bez majke prije dvije godine, ali njeno srce je uvijek ostalo tamo. Ipak, za mene je osjećaj zadovoljstva bilo to da mogu da obezbijedim i podržim porodicu".

Neizbježno je bilo i pitanje o uticaju Vlada Divca na njegov razvoj.

"Imamo zaista dobru tradiciju u Srbiji i Jugoslaviji. I ako se vratimo 40, 50 godina i pogledamo igrače koji su bili prije mene, to su Vlade Divac, Dino Rađa, Toni Kukoč. Oni su 10 godina stariji od mene i mogao sam na njih da se ugledam, da gledam kako igraju na međunarodnom nivou, a potom i u NBA. Ipak, nisam imao mogućnost da gledam redovno NBA, bili su to najbolji potezi iz mečeva, Ol-star, možda velika NBA finala", priznao je Stojaković.

Ovog decembra, porodica Stojaković ponovo je u prvom planu među ljubiteljima košarke u Srbiji, ali ne zbog oca Predraga, već zbog njegovog sina Andreja Stojakovića, talentovanog američkog koledž-košarkaša koji još bira za koju će reprezentaciju igrati - srpsku, grčku ili američku.