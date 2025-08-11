Medvedev djeluje kao bivši teniser: Rus na posljednja četiri turnira ima tri pobjede!

Novo očajno izdanje ruskog tenisera Danila Medvedeva koji ne podseća više na onog igrača koji je bio najbolji na svetu. Više deluje kao da je penzioner.
Danil Medvedev igra očajnu sezonu i na posljednja četiri turnira ima tri pobjede. Ispao je u prvom kolu Vimbldona, trećem na "petstotki" u Vašingtonu, u drugom kolu Toronta, pa opet u prvom Sinsinatija. Ako se i moglo pretpostavljati da nije najspremniji za travu, postaje bolno gledati ga i na njegovoj ubjedljivo najboljoj podlozi - betonu.
Medvedev je izgubio od "anonimnog" Voltona iz Australije (85. teniser svijeta) koji ga je pobijedio u tri seta 6:7, 6:4, 6:1. Iako je izgubio prvi set u taj-brejku u kome nije osvojio niti poen, nije odustajao i osjetio je da je Medvedev ranjiviji nego ikada prije, tako da smo vidjeli kako se diže i koristi to što je u daleko boljoj fizičkoj formi od Rusa, koji nažalost povremeno deluje već kao bivši teniser.
The BIGGEST win of his career— Tennis TV (@TennisTV)August 10, 2025
Adam Walton takes out Medvedev 6-7 6-4 6-1 for his FIRST Top 50 win!#CincyTennispic.twitter.com/nCvqvdqjFm
Nije u pitanju samo pad samopouzdanja i nedovoljna "glad" u očima, njegovo fizičko stanje zaista ne djeluje kao da se radi o nekada najboljem teniseru svijeta, koji je najviše "izazivao" Đokovića u periodu između 2019. i 2021. godine, kada ga je na američkom tlu i pobedio u finalu US Opena. A sada ne može da prođe prvo kolo Sinsinatija.
Zašto je Medvedev gurao glavu u frižider?
Medvedev putting his head in the fridge to cool down during the changeoverpic.twitter.com/M6ijtng6xa— Olly Tennis (@Olly_Tennis_)August 10, 2025
U toku meča sa Voltonom, Medvedev je opet jako loše podnosio vrućinu. Istina, zaista je toplo u ovo doba godine u Sinsinatiju, ali čini se da Rus mnogo gore podnosi toplotu nego prije par godina. Na svakoj pauzi bio je prekriven peškirima sa ledom, dok je tokom jedne pauze stavio glavu i u frižider.
Navijači su se na društvenim mrežama čak šalili da je to bilo od sramote, a ne zato što mu je bilo toliko toplo u SAD.
Novi pad na ATP listi?Izvor: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia
Danil Medvedev je trenutno 13. teniser svijeta i u zavisnosti od rezultata koje budu pravili teniseri oko njega, mogao bi da padne i pet-šest pozicija pred US Open. Srećom po njega Rubljov i Tijafo brane ogroman broj poena u Sinsinatiju tako da ga ne očekuje naročito veliki debakl pred posljednji grend slem sezone, ali kako igra trenutno možda bi trebalo da razmisli i o pauzi...
