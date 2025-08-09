"Stigao je momak iz Srbije i osvojio više od njih": Medvedev "spustio na zemlju" Rodžera i Rafu

Danil Medvedev iskoristio je još jednu priliku da pohvali Novaka Đokovića

Danil Medvedev poznat je kao obožavalac Novaka Đokovića i revnosno koristi svaku priliku da pohvali Srbina. Imaćemo priliku da u Sinsinatiju ponovo vidimo velika teniska imena koja su propustila turnir u Torontu i mada tamo neće biti Novaka Đokovića, Medvedev je iskoristio priliku da ga, ipak, spomene.

Karlos Alkaraz i Janik Siner trenutno potpuno dominiraju teniskom scenom i može se reći da su turniri na kojima oni izostaju mnogo manje zanimljivi. "Svi pričaju o njima. Pitaju se kako je moguće da im niko nije ni malo blizu. Kad se Karlos pojavio na sceni, svi su se pitali kako može tako jako da udara lopticu. Da treniram deset sati dnevno, ne bih mogao tako da udaram. Zato kada dođe dan kada ne promašuje, a takvih je malo, niko od nas mu ništa ne može. To važi i za Sinera", rekao je Medvedev.

Zbog načina na koji privlače pažnju, Medvedev se lako prisjetio i Novaka Đokovića. Srbin je došao kad su Rodžer Federer i Rafael Nadal već izgradili veliko rivalstvo, ali nije mu bilo važno - umiješao se u njihovu borbu i na kraju iz nje izašao kao pobjednik i postao najbolji svih vremena.

Šta je Medvedev rekao o Đokoviću?

Novak im priliku da još uveća razliku, s obzirom na to da je jedini aktivni teniser iz "velike trojke". "Sjećam se kada je Rodžer (Federer) bio najbolji. Rafa (Rafael Nadal) je imao 20 ili 21 godinu, već je osvojio tri Rolan Garosa i svi su pričali da će njih dvojica osvajati sve gren slemove. A onda je stigao jedan momak iz Srbije i osvojio više od njih dvojice", ispričao je Medvedev.

"Ove godine nisam igrao protiv Janika i Karlosa na velikim turnirima, ali znam da mogu da ih pobijedim tamo. Jednom sam pobijedio Novaka u finalu, zato mislim da mogu i njih", rekao je Medvedev i prisjetio se čuvenog finala iz 2021. na US openu kad je Novaka zaustavio u pohodu da bude kalendarski osvajač četiri velika turnira.

"Odlični su teniseri, ali obojica mogu da izgube. Na primjer - Janik je u Haleu izgubio od Bublika, Karlos od Van de Zandshulpa na US openu", prisjetio se Rus.

Šta Medvedeva fascinira kod Novaka?

I ranije je Rus koristio priliku da govori o Srbinu, pa je tako jednom prilikom morao da istakne da je Novak oduvek želio da bude "broj 1" i zbog toga ga fascinira. "Novak me uvijek veoma impresionira. U teniskom smislu, on može sve: forhend, bekhend, servis... Ali i mnogi drugi igrači mogu. Ono što me uvijek iznenađuje jeste da je uspio da osvoji sve što je osvojio. Sigurno je to zahvaljujući njegovom umu. Od djetinjstva je govorio da želi da bude svjetski broj jedan. To me zaista fascinira jer na osnovu toga kako sam igrao u juniorima, moja evolucija bila nevjerovatna, postao sam najbolji u svojoj generaciji. Nikada nisam mislio da ću to postići," rekao je Medvedev jednom prilikom za "Bolshe".

"Kad danas pogledam juniorske igrače, neki poput Alkaraza ili Sinera su već osvojili grend slemove. Postoje neki za koje mislite da će stići do prvih 10 i to je to. Ja sam postigao mnogo više. S druge strane, tu je Novak i pomislite 'i ja znam kako da serviram, igram bekhend i forhend. Možda sam mogao da osvojim 10 grend slemova'. Ne znam da li mi taj unutrašnji svijet šteti, ali mislim da je više suprotno. Postigao sam mnogo stvari zbog onoga što jesam."