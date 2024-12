Najbolji igrač Crne Gore se pakuje za put u Beograd: "Još samo potpis i u Partizanu sam"!

Više ne postoji dilema, Milan Vukotić novi je fudbaler crno-bijelih.

Izvor: R.R./ATAIMAGES

Budući fudbaler Partizana Milan Vukotić oglasio se iz Crne Gore i najavio da stiže u Beograd. Zvanično najbolji igrač crnogorske lige je sa tim priznanjem u rukama počeo da se pakuje i uskoro će doći na potpis ugovora u Humsku.

"Namjestio sam glavu, mislio sam samo na fudbal i to se isplatilo. Još potpis i to bi bilo to što se tiče Partizana. Klub nije možda u najboljoj situaciji ali volim da igram pod pritiskom i velike utakmice. Kada je došao poziv od čelnika nisam se dvoumio. Imam još desetak dana da se posvetim treningu, zatim kreću pripreme, prvenstvo i reprezentacija", rekla je "desetka" Budućnosti za portal "lob sport"

Milan Vukotić rođen je u oktobru 2002. godine i igra na pozicijama ofanzivnog i centralnog veziste, kao i lijevog ofanzivnog igrača. Ponikao je u Podgorici, 2020. je prešao u Budućnost, pa u Dinamo Zagreb, a najbolji potez napravio je kada se u julu 2023. vratio u Budućnost. U njenom dresu je ove sezone dao devet golova u 18 utakmica.

Iako još nije počeo januar, već je poznato da je Partizan već počeo da pravi promjene u ekipi. Crno-bijele je napustio Nikola Antić, bek crno-bijelih koji je slobodan igrač nakon raskida ugovora zbog dugovanja.