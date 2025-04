"Moraću da donosim neke odluke u interesu tima": Poslije ovih riječi Obradovića pitali za Vašingtona

Željko Obradović bio je razočaran poslije poraza Partizana u "Morači" i govorio je da je vrijeme da se donesu neke odluke "u interesu tima". Poslije toga upitan je da li se to odnosi na Dvejna Vašingtona za koga se spekuliše da prvi odlazi.

Izvor: YouTube/Budućnost VOLI/Screenshot

Budućnost je pobijedila Partizan (81:77) i tri kola prije kraja regularnog dijela sezone zauzela prvo mesto u ABA ligi. S obzirom na to da imaju pobjedu više - i bolji međusobni skor od najbližeg pratioca Partizana - malo je vjerovatno da će Podgoričani ispustiti ovu prednost, što potvrđuje i trener crno-bijelih Željko Obradović.

"Najiskrenije, tri kola pre kraja, mislim da je skoro sigurno Budućnost prva. Nama ostaje da se borimo za drugo mjesto. To je ono što je realno, a u košarci je sve moguće", rekao je Obradović koji je čestitao domaćinu na "zasluženoj pobjedi" uz poruku da su pametno iskoristili slabosti Partizana dekoncentraciju u odbrani, odbivši i nalet njegovog tima kada su se u završnici vratili i pokušali da naprave preokret.

Na konstataciju da Partizan nije u formi kakva ga je krasila sredinom sezone, Obradović je dodao da je to tačno i da će raditi maksimalno da se vrate i nastavljaju borbu, ali je to teško uz povrijeđene igrače, one koji izlaze iz povreda, bolesne....

Šta nije bilo dobro? "Nije baš da smo loše počeli utakmicu, prva četvrtina je bila 21:20. Mislite na prvo poluvrijeme? Onda treba da kažete šta mislite, da budete precizni, da se razumijemo. Jeste, tu drugu četvrtinu smo najgore odigrali u ovoj utakmici. Najvažnija stvar na utakmici je koncentracija igrača. Bili smo apsolutno dekoncentrisani u odbrani. U napadu prodane lopte i nerezonske stvari, još kad ovako loše šutirate kao mi, opet loš procenat šuta, onda je to tako kako je. Borila se ekipa u drugom poluvremenu, imali smo neke nacrtane stvari, ali to nismo uradili i to je razlog našeg poraza", zaključio je Žoc.

Ono što je primijetno je da Karlik Džouns već dugo gotovo "jedini odskače" u timu i Obradović dodaje da će neki morati da se probude uz njega, dok takođe najavljuje i odluke za dobrobit tima:

"Karlik Džouns uvijek pokušava da doprinese timu kvalitetom koji ima. Potrebno je više igrača da se uključi. Danas to nismo imali, kao i uvokek, ja ću morati da donosim neke odluke koje su u interesu tima. Nismo imali uspkešnu sezonu u Evroligi i sada je na nama da radimo da izgledamo bolje", naglasio je trener.

Na pitanje da li to znači i ono o čemu se već duže vrijeme spekuliše - prije svega oko Dvejna Vašingtona - Obradović je spustio loptu:

"Ne bih ja o imenima pričao, ja sam pokušavao da objasnim svima da je trener jedini koji vodi brigu o cijelom timu. Sve se donosi u interesu tima. Vidjećemo. Ne treba otpisivati niti jednog igrača. Sezona je pokazala da imamo dosta već povrijeđenih igrača i bolesti. Na svakog treba računati i pogoditi, to je naš posao", zaključio je.

Podsjetimo, Partizan već 21. aprila na svom terenu dočekuje Crvenu zvezdu i to je posljednji derbi koji ćemo gledati u regularnom dijelu sezone ABA lige.

S obzirom na situaciju na tabeli, neće biti nemoguć derbi i prije finala Jadrana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!