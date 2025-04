"Svi pričaju da su Zvezda i Partizan kandidati za titulu, a vi?": Ovako je reagovao trener Budućnosti

Interesantno izlaganje trenera Budućnosti Andreja Žakelja nakon pobjede nad Partizanom.

Na konstataciju novinara da "svi pričaju da su Zvezda i Partizan kandidati za titulu dok se ne spominje Budućnost", Žakelj je želio da naglasi da nema potrebe za euforijom:

"Ovako, mislim... To je trenutna situacija takva da smo mi prvi. Ne znači da će biti tako na kraju. Svi to želimo ovdje. Ima još mnogo da se igra, imamo tri teške utakmice, posebno poslije jedne ovakve, ali moramo naći koncentraciju i motivaciju. Poslije toga dolazi najteži dio ove lige, a to je četvrtfinale. To su najteže utakmice...", rekao je Žakelj.

"Ima još mnogo da se igra. Ako se dođe do tamo... Ne bih da razmišljam ko je kandidat za prvaka. Mi ili neko drugi. Idemo utakmicu po utakmicu i možemo još, možemo daleko", zaključio je trener Podgoričana.

Budućnost inače gostuje još Krki, dočekuje FMP, dok u posljednjem kolu ide "na noge" Dubaiju:

"Ja mislim da su ovo najteži mečevi, sigurno. Znam kako igrači razmišljaju, znam im glave, ja sam bio isti, moramo da spustimo loptu odmah. Inače tim brzo može biti kažnjen zbog lošeg fokusa. Krka, to dobro znam, na svom terenu igra vrlo dobro, umalo su dobili i Zvezdu i Partizan ove sezone, daleko da će to biti laka utakmica", rekao je Žakelj i zaključio:

"Jesu oni u donjem dijelu tabele, ali to ne znači ništa, bez pravog pristupa možeš da imaš problema sa svakim", napomenuo je svojim igračima.







