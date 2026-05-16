Vodiš 2:0, pa ispadneš iz Superlige: Kraj za Javor, spasao se Radnički iz Niša

Izvor: MN PRESS

Poslija Napretka i Spartaka, od Superlige se zvanično oprašta i Javor. U pretposljednjem kolu srpskog šampionata Javor je izgubio od Mladosti iz Lučana (2:4) poslije velikog preokreta i sada i definitivno više ne može da sačuva status u elitnom rangu srpskog fudbala.

Interesantno je da je Javor vodio 2:0 golovima Akve u 49. minutu, međutim poslije toga je Mladost zaigrala daleko bolje i postigla je četiri gola - preko dvostrukog strijelca Hadžića, iskusnog Tumbasevića i Ćirića - koja Lučancima i dalje daju šanse za opstanak.

Da bi do njega došli, moraće da sačekaju i posljednje kolo u kojem treba da "preskoče" Radnički iz Kragujevca ili TSC koji imaju po bod više. Od ispadanja su se spasili Radnički iz Niša, koji predvodi Marko Neđić s kojim su danas slavili u Bačkoj Topoli, to jest već je to ranije učinio IMT.

U 37. kolu Radnički iz Kragujevca igra protiv otpisanog Javora, Mladost protiv takođe otpisanog Napretka, a TSC gostuje IMT.

