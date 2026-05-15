"Ekipa je na dnu, ali Liga Evrope je u našim rukama": Tanjga oporavlja Vojvodinu za trku protiv Partizana

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga oglasio se pred gostovanje OFK Beogradu u pretposljednjem kolu

Izvor: MN PRESS

Poslije bolnog poraza od Crvene zvezde u finalu Kupa, FK Vojvodina se vraća Superligi i odbrani drugog mjesta na tabeli. Novosađani će u nedjelju od 20 časova gostovati OFK Beogradu na Omladinskom stadionu i imaju pred sobom zadatak da sačuvaju prednost u odnosu na trećeplasirani Partizan, koji dva kola prije kraja zaostaje bod za "Lalama".

"Plan se ne mijenja. Ove posljednje dvije utakmice su nam više nego bitne. Sve imamo u svojim rukama kada je u pitanju drugo mjesto i plasman u Ligu Evrope. To je cilj kojeg se držimo od trenutka kada smo ušli u borbu za tu poziciju", rekao je trener Vojvodine Tanjga.

Poslije dramatičnog poraza u finalu Kupa protiv Crvene zvezde, ekipa Vojvodine je iscprljena.

"Utakmica dolazi u veoma teškom trenutku za nas. Ekipa je fizički i mentalno ispražnjena. Izgubili smo trofej praktično minut ili dva prije kraja regularnog dijela, a onda su došli i ti nesrećni penali. Normalno je da je ekipa trenutno na dnu, ali moramo da pronađemo snagu i da ovu utakmicu odigramo na rezultat. Mislim da su igrači svjesni da sada moramo da pokažemo karakter".

Vojvodina do kraja gostuje OFK Beogradu i dočekuje Novi Pazar, a Partizan gostuje Čukaričkom, pa dočekuje Radnik u posljednjem kolu

Tanjga smatra da njegova ekipa mora da pokaže reakciju upravo u najtežem trenutku.

"U životu je sve prolazno, ali je isto tako sve moguće. Kao što je bilo moguće da izgubimo utakmicu minut prije kraja, tako je moguće i da dobijemo ove dvije koje nam mnogo znače. Bez obzira na stanje ekipe, moralno i fizički, vjerujem u ove momke".

Govoreći o rivalu, Tanjga je istakao da veoma poštuje ekipu OFK Beograda i njihov način igre.

"Idemo u Beograd protiv ekipe koju veoma cijenimo. Igraju zaista dobar fudbal, imaju mnogo mladih igrača, ali i kvalitetne strance koji su pokazali da nisu slučajno tu. Organizovana su ekipa i sigurno nas čeka težak posao, ali uz pravi odnos verujem da možemo do pobjede. Njima ova utakmica rezultatski ne znači mnogo, dok je nama izuzetno važna".