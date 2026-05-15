logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ekipa je na dnu, ali Liga Evrope je u našim rukama": Tanjga oporavlja Vojvodinu za trku protiv Partizana

"Ekipa je na dnu, ali Liga Evrope je u našim rukama": Tanjga oporavlja Vojvodinu za trku protiv Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga oglasio se pred gostovanje OFK Beogradu u pretposljednjem kolu

Vojvodina gostuje OFK Beograd i ima Ligu Evrope u svojim rukama Izvor: MN PRESS

Poslije bolnog poraza od Crvene zvezde u finalu Kupa, FK Vojvodina se vraća Superligi i odbrani drugog mjesta na tabeli. Novosađani će u nedjelju od 20 časova gostovati OFK Beogradu na Omladinskom stadionu i imaju pred sobom zadatak da sačuvaju prednost u odnosu na trećeplasirani Partizan, koji dva kola prije kraja zaostaje bod za "Lalama".

"Plan se ne mijenja. Ove posljednje dvije utakmice su nam više nego bitne. Sve imamo u svojim rukama kada je u pitanju drugo mjesto i plasman u Ligu Evrope. To je cilj kojeg se držimo od trenutka kada smo ušli u borbu za tu poziciju", rekao je trener Vojvodine Tanjga.

Poslije dramatičnog poraza u finalu Kupa protiv Crvene zvezde, ekipa Vojvodine je iscprljena.

"Utakmica dolazi u veoma teškom trenutku za nas. Ekipa je fizički i mentalno ispražnjena. Izgubili smo trofej praktično minut ili dva prije kraja regularnog dijela, a onda su došli i ti nesrećni penali. Normalno je da je ekipa trenutno na dnu, ali moramo da pronađemo snagu i da ovu utakmicu odigramo na rezultat. Mislim da su igrači svjesni da sada moramo da pokažemo karakter".

Vojvodina do kraja gostuje OFK Beogradu i dočekuje Novi Pazar, a Partizan gostuje Čukaričkom, pa dočekuje Radnik u posljednjem kolu

Tanjga smatra da njegova ekipa mora da pokaže reakciju upravo u najtežem trenutku.

"U životu je sve prolazno, ali je isto tako sve moguće. Kao što je bilo moguće da izgubimo utakmicu minut prije kraja, tako je moguće i da dobijemo ove dvije koje nam mnogo znače. Bez obzira na stanje ekipe, moralno i fizički, vjerujem u ove momke".

Govoreći o rivalu, Tanjga je istakao da veoma poštuje ekipu OFK Beograda i njihov način igre.

"Idemo u Beograd protiv ekipe koju veoma cijenimo. Igraju zaista dobar fudbal, imaju mnogo mladih igrača, ali i kvalitetne strance koji su pokazali da nisu slučajno tu. Organizovana su ekipa i sigurno nas čeka težak posao, ali uz pravi odnos verujem da možemo do pobjede. Njima ova utakmica rezultatski ne znači mnogo, dok je nama izuzetno važna".

Tagovi

FK Vojvodina Miroslav Tanjga Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC