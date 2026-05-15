"Biće rigorozne kontrole, nema vrijeđanja": Radnički uputio apel pred finale sa Novim Beogradom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Vaterpolisti Radničkog oglasili su se pred finalnu seriju sa Novim Beogradom i uputili apel navijačima.

Radnički uputio apel pred finale sa Novim Beogradom Izvor: MN PRESS

Burno je u srpskom vaterpolu poslije izjave Slobodana Sora i bojkota 11 reprezentativaca Srbije. Na klupi Radničkog iz Kragujevca je bivši selektor Uroš Stevanović koji je podnio neopozivu ostavku, dok su u Novom Beogradu vaterpolisti koji nisu podržali bojkot (Milan Glušac, Miloš Ćuk, Vasilije Martinović i Nikola Lukić). Sada će ta dva tima da se bore za titulu u finalnoj seriji Superlige Srbije i pred taj meč oglasio se tim iz Kragujevca.

"Želimo da obavijestimo sve navijače Radničkog i ljubitelje vaterpola da 16. maja od 20.30 časova počinje finalna serija plej-ofa Superlige protiv Novog Beograda. U prvom meču finala smo domaćini i vjerujemo da će biti spektakl kakav zaslužuje zemlja olimpijskih i evropskih šampiona", stoji na početku saopštenja.

Zatim su uputili apel fanovima i žele da izbjegnu potencijalne tenzije i haos.

"Želimo da apelujemo na sve navijače da najprije na bazen dođu na vrijeme, jer će biti rigorozne kontrole kako se na bazen ne bi unosili predmeti nedozvoljeni Zakonom o sportu. Apelujemo na fer i sportsko navijanje. Strogo je zabranjeno ubacivanje bilo kakvih predmeta sa tribina ka bazenu, kao i vrijeđanje službenih lica na utakmici. Uvjereni smo da će vaterpolo publika u našem gradu još jednom da pokaže gostoprimstvo, srčanost i srdačnost. Neka pobijedi vaterpolo i bolji rival", zaključuje se u saopštenju Radničkog.

Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića
Izvor: RTS/screenshot
Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)

