U Marbelji ne ostavljaju Novaka na miru: Stigla nova kazna za bespravnu gradnju

Novak Đoković dobio je treću kaznu od opštine Marbelja

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Vlasti u Španiji Novaku Đokoviću ne daju mira, pa je na adresu vile u Marbelji stigla nova kazna - treća. Srpski teniser ponovo je kažnjen od strane opštine zbog nezakonitih radova izvedenih na kući koja se nalazi u oblasti Sijera Blanka.

Ovo je treća kazna koja je izrečena najboljem na svijetu, a ona iznosi 15.000 evra. Od februara pa sve do danas opština Marbelja više puta tražila je da od porodice Đoković da reguliše građevinske radove ili da sruše dijelove koji nisu u skladu sa propisima. Međutim, kako ti zahtjevi još nisu ispunjeni, stigla je nova kazna.

Prema pisanju "msn", najbolji svih vremena podnio je dva dokumenta, putem kojih je izrazio želju da se pridržava propisa. Ipak, opština vjeruje da nisu ispunjeni svi zahtjevi i poslala je treću kaznu.

I dok Marbelja želi da "istjera" pravdu, Novak Đoković se priprema za predstojeći grend slem turnir. Srpski teniser otkazao je učešće na svim takmičenjima koja služe kao zagrijavanje za US open, vjeruje se da je razlog tome - da što bolje sačuva formu i pripremi se za pohod na 25. titulu velikog turnira.

Đokovići su u međuvremenu bili na odmoru, viđeni su u Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Novak je nedavno viđen i na Žabljaku gdje je igrao fudbal sa djecom. Vrijeme je proveo na terenima lokalnog fudbalskog kluba i tamo se igrao sa najmlađima.