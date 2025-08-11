"Novak pravi račun bez krčmara": Kafeljnikov napao Srbina, optužio ga da misli samo na novac

Vrlo ružan napad ruskog tenisera Jevgenija Kafeljnikova na Novaka Đokovića i na njegovu organizaciju PTPA. Iako se trudi da pomogne siromašnim teniserima, optužen je da ga zanima samo novac.

Novak Đoković već godinama se trudi da podjela novca na turnirima bude pravednija i da ATP na kraju ne uzima najveći dio kolača. Đoković želi prije svega da pomogne slabije rangiranim teniserima i teniserkama, da učini tenis ravnopravnijim, pa je zbog toga morao da "udari" i tamo gdje niko prije njega nije smio.

Kada je vidio da Đoković ne može kroz institucije više ništa - pošto je izbačen iz ATP Savjeta igrača - osnovao je PTPA sindikat koji se trudi da ispravi sve ono što je pogrešno u "bijelom sportu". Za sada je nekolicina tenisera i teniserki prišla njemu, nadaju se da može da promijeni tenis iz korena, međutim to nije lako dok postoje oni koji ga zbog toga prozivaju. Među njima je sada i slavni ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov, od koga se nije očekivalo tako nešto.

U intervjuu za ruski "Šampionat", Kafeljnikov je upitan za aktuelno stanje u tenisu, i činjenicu da se ATP "ne oslanja previše na to šta igrači misle", a prije nego što je novinarka uspjela da završi misao o Đokoviću - prekinuta je.

"Ma, to ne može biti. ATP je javna organizacija u kojoj postoje predstavnici igrača - ima i igrača i organizatora. Shvatite, to nije komercijalna organizacija, nema nikakve svoje interese, sve se radi za dobrobit igrača. I sve te akcije koje se dešavaju - one idu u korist igrača, jer oni sami to žele. A ako oni to žele, onda pitajte njih zašto se to dešava. A ne da oni prvo donesu neke odluke, a onda počnu: 'Joj, kako je sve ovo loše'. Pa niko, osim njih, za to nije kriv", rekao je Kafeljnikov.

Ipak, uspjela je novinarka da objasni šta je htjela da konstatuje pre ne nego što je prekinuta: "Pa nije tek tako Đoković zajedno sa Vašekom Pospišilom pre nekoliko godina radio na osnivanju alternativnog sindikata igrača, PTPA".

"Oni pokušavaju da naprave račun bez krčmara. Svako hoće da vuče na svoju stranu. Sva pitanja su oko novca, ama baš ni oko čega drugog", odgovorio je Kafeljnikov koji je očigledno na strani ATP, kao i mnogi bivši teniseri, o čemu će sigurno imati šta da kažu Đoković i Pospišil u budućnost.

Udruženje profesionalnih tenisera (PTPA), koje je oformio Novak Đoković sa Vasekom Pospišilom, podnijelo je niz postupaka protiv "kartela" teniskih upravnih tijela. Prije nekoliko mjeseci optuženi su ITF, ATP, WTA i ITIA (Međunarodna agencija za teniski integritet) da upravljaju korumpiranim i nezakonitim sistemom koji zloupotrebljavaju.

Odmah nakon podnošenja tužbe PTPA, ATP je imao spreman odgovor - poslao je pismo igračima da ga ko god želi potpiše i na taj način odbaci tužbu. Sud u Njujorku došao je do zaključka da je to pritisak na igrače i da se "mogu lako smatrati prisilnim, obmanjujućim ili zloupotrebljavajućim, bez obzira na njihovu namjeru". Zbog toga je sud naložio da ATP pošalje novo pismo igračima u kojem mora biti jasno da teniseri ne mogu biti kažnjeni u slučaju da potpišu tužbu protiv teniskih kartela.

Sud je presudio i da je ATP pokušao da prisili druge igrače poput Saše Zvereva i Bena Šeltona, dok su imali obračun i sa Rajlijem Opelkom koji je dugo na strani Đokovića.

Inače, Đoković nije potpisao tužbu PTPA i njegovi razlozi bili su jasni - nije stavio paraf iz razloga jer je na zalasku karijere i smatra da je ovo borba koja pripada mlađim generacijama. Ali, otvoreno je uz njih i učiniće sve da pomogne, kao što je to već radio u slučaju Tare Mur.

