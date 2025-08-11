logo
"Novak Đoković ne igra jer je povrijeđen": Zabrinjavajuća vijest pred US open

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Direktor turnira tvrdi da Novak Đoković nije učestvovao u pripremnim turnirima pred US open zbog povrede.

Novak Đoković povrijeđen Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokušaće da osvoji US open i tako napravi senzaciju u finišu aktuelne sezone, a na posljednji grend slem u 2025. godine stiže bez priprema na američkom betonu. Propustio je dva velika turnira koja su se igrala, a još od Vimbldona nismo ga vidjeli u takmičarskim mečevima.

Ako je vjerovati informacijama koje stižu sa drugog kraja svijeta, razlog za to je povreda! Navodno, Novak Đoković nije bio u stanju da igra prestižne turnire u Torontu i Sinsinatiju, gdje je veliki broj tenisera i teniserki iz svjetskog vrha hvatao formu za US open.

"Đoković i Drejper nisu igrali zbog povreda", rekao je Karl Hejl, direktor turnira u Montrealu tokom gostovanja u podkastu "Ništa bitno". Moguće je da on aludira na povredu koju je Novak Đoković doživio na ovogodišnjem Vimbldonu, a možda je srpski teniser organizatorima turnira javio nešto drugo.

Prethodnih nedjelja Novak Đoković se nije oglašavao o povredi. On je dio godišnjeg odmora ovog ljeta iskoristio da posjeti Hrvatsku, Crnu Goru i Grčku, što su mu standardne destinacije u prethodnom periodu. U svakoj od tih zemalja osjeća se kao kod svoje kuće, u pored mora i plaža primijećen je i na Žabljaku gdje je sa djecom igrao fudbal.

Tu nije bilo primjetno da je povrijeđen, a samo nekoliko dana kasnije stigli su i snimci sa njegovih prvih treninga pred US open. Novak Đoković je počeo da se priprema za posljednji grend slem u sezoni, a u Njujorku će imati priliku da postane prvi teniser u istoriji sa 25 titula na četiri najveća turnira.

